Διπλή φορολογική ανάσα στα ακίνητα: Παράταση στο «πάγωμα» του ΦΠΑ και ελαφρύνσεις

Το πακέτο στεγαστικών παρεμβάσεων που σχεδιάζει να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη στήριξη της οικοδομής.

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Διπλή φορολογική ανάσα στα ακίνητα: Παράταση στο «πάγωμα» του ΦΠΑ και ελαφρύνσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Σχέδιο διπλής φορολογικής παρέμβασης για την αγορά ακινήτων οριστικοποιεί το κυβερνητικό επιτελείο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προγραμματίζει τις σχετικές ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κεντρική επιδίωξη των σχεδιαζόμενων μέτρων αποτελεί η άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος, με σαφή προσανατολισμό στην κοινωνική κατοικία. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η καθιέρωση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τις κατασκευαστικές εταιρείες που ανεγείρουν κατοικίες με δέσμευση διάθεσής τους σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ενοίκιο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, αξιοποιώντας την κοινοτική οδηγία 2022/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτρέπει ειδικούς μειωμένους συντελεστές στην κατασκευή και διάθεση ακινήτων κοινωνικού χαρακτήρα.

Παράταση της αναστολής του 24% έως το 2027

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων για ολόκληρο το 2027. Όπως επισημαίνουν στελέχη της κτηματαγοράς, το μέτρο λειτουργεί ως βασικός μοχλός κινητικότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς απαλλάσσει τους υποψήφιους αγοραστές από ένα δυσβάσταχτο φορολογικό βάρος. Με το υφιστάμενο καθεστώς, οι συναλλαγές επιβαρύνονται αποκλειστικά με φόρο μεταβίβασης 3%. Ενδεικτικά, σε ένα διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ, η μη επιβολή του συντελεστή 24% διαμορφώνει το καθαρό όφελος για τον αγοραστή στα 42.000 ευρώ.

Στη ρύθμιση αυτή εντάσσονται τόσο ιδιόκτητα κτίρια όσο και ανεγειρόμενες οικοδομές με το σύστημα της αντιπαροχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και υποβληθεί εγκαίρως η απαιτούμενη αίτηση. Ο φόρος στα νεόδμητα θεσπίστηκε αρχικά το 2006 με εξαίρεση την πρώτη κατοικία, διατηρήθηκε για 13 χρόνια και τέθηκε σε αναστολή την 1η Ιανουαρίου 2020. Η τρέχουσα περίοδος «παγώματος» ολοκληρώνεται στα τέλη του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νέα ετήσια παράταση.

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