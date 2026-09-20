Χέγκσεθ: Έκανε γυμναστική με νεοσύλλεκτους στρατιωτικής ακαδημίας – Βίντεο

Snapshot Ο υπουργός Πολέμου τωνΠΑ, Πιτέγκσεθ γυμνάστηκε με νεσύλλεκτους στρατιωτικήκαδημία στοέξας.

Ο Χέσεθ συχνά δημοσιεύει βίντεο με τις ασκήσεις γυμναστικής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον περασμένο Μάιο συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Boxer.

Η επίσκεψή του στο Τέξας έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας «send me tour» σε στρατιωτικά κέντρα και ακαδημίες των ΗΠΑ.

Κατά την άσκηση φορούσε μαύρο σορτσάκι και μπλούζα με τη φράση «αυτό σημαίνει πόλεμος». Snapshot powered by AI

Δεν χάνει ευκαιρία να γυμνάζεται ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος σε επίσκεψη του σε στρατιωτική ακαδημία στο Τέξας γυμνάστηκε με νεοσύλλεκτους.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, δεν έχει κρύψει την αγάπη που έχει για τη γυμναστική, και συχνά αναρτά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον δείχνουν να γυμνάζεται. Τον περασμένο Μάιο συμμετείχε σε ασκήσεις με Αμερικανούς στρατιωτικούς πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Boxer, εν όψει της συνόδου κορυφής για την ασφάλεια στη Σιγκαπούρη.Τώρα επισκέφθηκε τη στρατιωτική ακαδημία του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Το πρωί πριν ξεκινήσει για την περιοδεία του φόρεσε ένα μαύρο σορτσάκι και μία μπλούζα που έγραφε «αυτό σημαίνει πόλεμος» και γυμνάστηκε παρέα με τους νεοσύλλεκτους. Ο Χέγκσεθ βρίσκεται στην περιοδεία «send me tour» σε στρατιωτικά κέντρα και ακαδημίες στις ΗΠΑ.