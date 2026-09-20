Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι μας

Snapshot Η Τεχεράνη δηλώνει τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους σε ληγμένη ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει άνοιγμα των Στενών πριν ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν.

Το Ιράν έχει μεταφέρει επτά όρους στις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ και απειλεί με στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση απόρριψης.

Η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι η μονομερής επιβολή και η εξαπάτηση έχουν αποκλειστεί ως τρόπος διαπραγμάτευσης.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει σημαντική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και οικονομικούς κραδασμούς παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι της, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί και προκαλούν σοβαρούς κραδασμούς στις οικονομίες παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία έχει λήξει.

Σε ομιλία του στο κοινοβούλιο, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει «μεταφέρει ρητά τα μηνύματά του και τους όρους του στην αντίπαλη πλευρά μέσω μεσαζόντων». «Ο εχθρός γνωρίζει πολύ καλά ότι ο δρόμος της εξαπάτησης και της μονομερούς επιβολής έχει κλείσει. Εως ότου ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, αναγνωριστούν τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και εκπληρωθούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δεν θα υπάρξει δυνατότητα επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων ή επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ», διεμήνυσε ο Γκαλιμπάφ.

Η Τεχεράνη μέσω του Κατάρ έστειλε στις ΗΠΑ επτά όρους για συμφωνία και έχει απειλήσει με αποφασιστική στρατιωτική αντίδραση εάν απορριφθούν.