ΗΣΑΠ: Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον Άγιο Νικόλαο

Η 22χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας εκσπερμάτισε πάνω της

Μιχάλης Παπαδάκος

ΗΣΑΠ: Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον Άγιο Νικόλαο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 21χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον σταθμό ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος.
  • Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στις αποβάθρες του σταθμού.
  • Η 22χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας εκσπερμάτισε πάνω της.
  • Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα.
  • Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
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Ένας 21χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία μιας 22χρονης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε συμβάν που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στον σταθμό ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος.

Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα λίγες ώρες αργότερα. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, απογευματινές ώρες ο άνδρας εκσπερμάτισε πάνω της ενώ βρίσκονταν στις αποβάθρες του σταθμού ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου. Η 22χρονη μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου υπέβαλε μήνυση.

Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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