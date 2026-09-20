ΗΣΑΠ: Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον Άγιο Νικόλαο

Snapshot Ένας 21χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 22χρονης στον σταθμό ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στις αποβάθρες του σταθμού.

Η 22χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας εκσπερμάτισε πάνω της.

Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Ένας 21χρονος συνελήφθη ύστερα από καταγγελία μιας 22χρονης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε συμβάν που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στον σταθμό ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος.

Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα λίγες ώρες αργότερα. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, απογευματινές ώρες ο άνδρας εκσπερμάτισε πάνω της ενώ βρίσκονταν στις αποβάθρες του σταθμού ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου. Η 22χρονη μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, όπου υπέβαλε μήνυση.

Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Άγιο Παντελεήμονα και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.