Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, επιβεβαίωσε η Σεούλ

Ιαπωνία και Νότια Κορέα επιβεβαίωσαν ότι η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, επιβεβαίωσε η Σεούλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας.
  • Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο που έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.
  • Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Νότιας Κορέας καταδίκασε την εκτόξευση ως σοβαρή παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
  • Η Βόρεια Κορέα απέρριψε ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας κατά του πυρηνικού προγράμματός της και κατήγγειλε τις αμερικανικές ναυτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας.
  • Η εκτόξευση είναι η δεύτερη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μέσα σε μία εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην κορεατική χερσόνησο.
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Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Νότιας Κορέας. Αυτή είναι η δεύτερη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου την τελευταία εβδομάδα αφού η Πιονγκγιάνγκ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κλιμακώνουν την ένταση στην κορεατική χερσόνησο μέσω στρατιωτικών ασκήσεων.

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη δοκιμαστική εκτόξευση από την περιοχή Γουόνσαν γύρω στις 15.00 (τοπική ώρα, 09.00 ώρα Ελλάδας), ταυτοποιώντας το όπλο ως βαλλιστικό πύραυλο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επίσης δήλωσε ότι φαίνεται να πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο. Το ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας καταδίκασε την εκτόξευση πυραύλου μικρού βεληνεκούς, που έγινε σε συνέχεια δοκιμής στις 12 Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο κάλεσε την Πιονγκγιάνγκ να «σταματήσει αμέσως» τις εκτοξεύσεις πυραύλων, χαρακτηρίζοντας την τελευταία αυτή πράξη «σοβαρή ενέργεια» που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η εκτόξευση αυτή έγινε ενώ η Βόρεια Κορέα απέρριψε χθες ψήφισμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) κατά του πυρηνικού προγράμματός της. Την περασμένη εβδομάδα η Πιονγκγιάνγκ καταδίκασε επίσης τις υπό αμερικανική ηγεσία ναυτικές ασκήσεις, με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, που έγιναν από τις 29 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου κοντά στο Γκουάμ.

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