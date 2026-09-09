Πληθωρισμός: Στο 3,8% τον Αύγουστο – «Φωτιά» σε ενοίκια, φυσικό αέριο και κρέας

Snapshot Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο έφτασε το 3,8%, με σημαντικές αυξήσεις σε καύσιμα, φυσικό αέριο και ενοίκια.

Η ομάδα «Στέγαση» σημείωσε αύξηση 9,7%, κυρίως λόγω της αύξησης 40,2% στο φυσικό αέριο.

Οι τιμές στα καύσιμα αυξήθηκαν σημαντικά, με το πετρέλαιο κίνησης στο +30,6% και τη βενζίνη στο +15,3%.

Στον τομέα της διατροφής, αυξήσεις καταγράφηκαν σε κρέας, ψάρια, τυριά και αυγά, ενώ μειώσεις σημειώθηκαν σε ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά.

Αυξήσεις κατεγράφησαν και σε υπηρεσίες εστίασης, εκπαίδευσης, υγείας και ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενώ μειώσεις υπήρξαν σε επικοινωνία και αλκοολούχα ποτά. Snapshot powered by AI

Η ακρίβεια δεν… λέει να κάνει πίσω. Τον Αύγουστο, ο πληθωρισμός «πάτησε» ξανά γκάζι και έφτασε στο 3,8%, με το κόστος της καθημερινότητας να ανεβαίνει σε βασικούς πυλώνες του οικογενειακού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Φυσικό αέριο, καύσιμα και ενοίκια πρωταγωνιστούν στο νέο «κύμα» ανατιμήσεων, ενώ, το «καλάθι» βαραίνει ακόμη περισσότερο από τις αυξήσεις σε κρέας και ψάρια. Μοναδικές ανάσες αποτελούν οι μειώσεις σε ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά.

Το μεγαλύτερο βάρος για τα νοικοκυριά συνεχίζουν να φέρνουν οι τομείς της ενέργειας και της κατοικίας. Η ομάδα «Στέγαση» κατέγραψε εκτίναξη 9,7%, επηρεασμένη κυρίως από τις δραματικές αυξήσεις στο φυσικό αέριο, το οποίο σημείωσε άλμα 40,2%.

Ανάλογα πιεστική είναι η κατάσταση και στον τομέα των Μεταφορών, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 7,7%. Πρωταγωνιστές στην ακρίβεια των καυσίμων είναι το πετρέλαιο κίνησης με άνοδο 30,6% και η βενζίνη με αύξηση 15,3%. Τα ενοίκια κατοικιών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με ανατιμήσεις της τάξεως του 6,2%, περιπλέκοντας περαιτέρω την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών.

Ακρίβεια στο «καλάθι του νοικοκυριού» και οι θετικές εξαιρέσεις

Στον τομέα της Διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση. Ξεχωριστή αίσθηση προκαλεί η αύξηση 11,5% που καταγράφηκε στις τιμές σε αρνί, κατσίκι και ψάρια, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης το μοσχάρι, τα χοιρινά, τα πουλερικά, τα τυριά και τα αυγά.

Στον αντίποδα, σημαντική «ανάσα» για τους καταναλωτές έδωσε η αγορά του ελαιόλαδου, όπου κατεγράφη πτώση ύψους 15% στις τιμές. Μειώσεις σημειώθηκαν, επίσης, στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα προπαρασκευασμένα φαγητά, περιορίζοντας εν μέρει τις συνολικές απώλειες του μηνιαίου προϋπολογισμού.

Ανατιμήσεις σε εστίαση, εκπαίδευση και υγεία

Πέρα από τα βασικά αγαθά, αυξήσεις καταγράφηκαν σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας:

Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια: Άνοδος 6% λόγω των τιμών σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και τουριστικά καταλύματα.

Εκπαίδευση: Αύξηση 2,8% στα δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υγεία: Ενίσχυση 1,3% στα ιατρικά προϊόντα και στις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Άνοδος 3,4% σε ασφάλιστρα υγείας και οχημάτων.

Αντιθέτως, μειώσεις κατεγράφησαν στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία» κατά 2,6% (κυρίως λόγω υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και πακέτων τηλεφωνίας) καθώς και στα αλκοολούχα ποτά και καπνό κατά 0,6%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μέρος των αυξήσεων στη στέγαση αντισταθμίστηκε από την αποκλιμάκωση των τιμών στον ηλεκτρισμό.

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