Η εκδίκηση της πρώην ερωμένης: 29χρονη έστειλε τις γυμνές φωτογραφίες του 57χρονου στη σύζυγό του

  • Μία 29χρονη έστειλε γυμνές φωτογραφίες του 57χρονου εραστή της στη σύζυγό του ως εκδίκηση μετά τον χωρισμό τους.
  • Ο 57χρονος γαστρεντερολόγος κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας την πρώην ερωμένη του για παρενόχληση και παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών εικόνων.
  • Η 29χρονη συνελήφθη με κατηγορίες καταδίωξης, παρενόχλησης και παράνομης διάδοσης υλικού, τις οποίες αρνείται.
  • Ο γιατρός είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου, η οποία διακόπηκε λίγες μέρες μετά τη διαρροή των φωτογραφιών.
  • Η 29χρονη αναμένεται να δικαστεί για τις ποινικές κατηγορίες και ενδέχεται να αντιμετωπίσει φυλάκιση έως ενός έτους.
Μία 29χρονη η οποία είχε σχέση με έναν άνδρα σχεδόν 30 χρόνια μεγαλύτερό της ένιωσε εξαπατημένη όταν ανακάλυψε ότι εκείνος ήταν παντρεμένος, και της ζήτησε να διακόψουν τη σχέση του.

Όμως τα πράγματα πήραν απρόβλεπτη τροπή, όταν η ερωμένη αποφάσισε να τον εκδικηθεί και έστειλε γυμνές φωτογραφίες του στη σύζυγό του, απειλώντας να τις στείλει επίσης στους δύο γιους του, που είναι φοιτητές, ενώ έκανε ανάρτηση για την «αμαρτωλή» σχέση στο LinkedIn, την οποία αργότερα διέγραψε, σύμφωνα με αγωγή, που κατέθεσε ο πρώην εραστής.

Ο Δρ Michel Kahaleh, 57 ετών, διακεκριμένος γαστρεντερολόγος στο Νιου Τζέρσεϊ, ισχυρίστηκε στην αγωγή ότι έχει γίνει στόχος μιας αμείλικτης εκστρατείας παρενόχλησης μετά τη λήξη της εξωσυζυγικής σχέσης του με την 29χρονη σύμβουλο λογισμικού Eileen Ma το 2025, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Ma συνελήφθη τον περασμένο μήνα με τις κατηγορίες της καταδίωξης, της παρενόχλησης, δύο κατηγοριών για βαριά παρενόχληση και της παράνομης δημοσιοποίησης προσωπικών εικόνων, σε σχέση με τις κατηγορίες αυτές, τις οποίες η ίδια αρνείται.

Η σχέση κατέρρευσε όταν η Μa ανακάλυψε ότι ο Kahaleh ήταν παντρεμένος γύρω στις 14 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους.

Ο γιατρός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τη σύζυγό του εκείνο τον μήνα, αλλά τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι η διαδικασία διακόπηκε στις 19 Ιουνίου — μόλις τέσσερις ημέρες αφότου ανέφερε τη διαρροή των φωτογραφικού υλικού στην αστυνομία.

Η Ma δήλωσε στην Mail ότι η σχέση κατέρρευσε όταν συνειδητοποίησε ότι ο Kahaleh είχε ακόμα στενές σχέσεις με τη σύζυγό του, λέγοντάς του, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, τα εξής: «Πρώτα απάτησες τη σύζυγό σου μαζί μου και μετά απάτησες εμένα με τη σύζυγό σου;»

Έχει δηλώσει αθώα για τις κατηγορίες και είπε ότι παραπλανήθηκε σχετικά με την κατάσταση του γάμου του Kahaleh και ότι αυτός της είχε υποσχεθεί να χωρίσει τη σύζυγό του.

Η Μa ισχυρίστηκε επίσης ότι, ενώ βρισκόταν στην Κίνα, η σύζυγος του εραστή της, η Kahaleh, της έστειλε μήνυμα για να την προειδοποιήσει ότι την «παίζουν», λέγοντάς της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι το ζευγάρι συνέχιζε να έχει στενές σχέσεις παρά τη σχέση που διατηρούσε η Μa.

Η ανυποψίαστη ερωμένη αρνήθηκε ότι έστειλε τις προκλητικές φωτογραφίες στη σύζυγο, ισχυριζόμενη ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε ένα συνέδριο τεχνολογίας στο Παρίσι και υπονοώντας ότι κάποιος μπορεί να είχε πρόσβαση στο τηλέφωνό της ενώ ήταν μεθυσμένη.

Η Ma, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι δημοσίευσε στο LinkedIn για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Ενώ ο γιατρός ζητά χρηματική αποζημίωση για συναισθηματική οδύνη και επαγγελματικές επιπτώσεις, η Ma ισχυρίζεται ότι την κάλυψε με δώρα και της επίπλωσε το διαμέρισμα στη Wall Street κατά τη διάρκεια της ετήσιας σχέσης τους.

Η αστική αγωγή του Kahaleh ζητά μόνιμη διαταγή και αποζημίωση μη καθορισμένου ύψους για αυτό που περιγράφει ως ακραίο άγχος και απειλή για την ιατρική του καριέρα.

Η Ma αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο για τις ποινικές κατηγορίες στις 8 Ιουνίου, οπότε ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως ενός έτους σε περίπτωση καταδίκης.

