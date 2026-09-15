Γαλάτσι: Φωτιά σε πολυκατοικία τα ξημερώματα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ένα μηχανάκι, εξαπλώθηκε σε παρακείμενο όχημα και στη συνέχεια σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου

Δημήτρης Δρίζος

Γαλάτσι: Φωτιά σε πολυκατοικία τα ξημερώματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από μηχανάκι και επεκτάθηκε σε όχημα και διαμέρισμα πρώτου ορόφου.
  • Οι ένοικοι εκκένωσαν το κτίριο μετά την αντίληψη της φωτιάς και των καπνών.
  • Τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένα παιδί, μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία.
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Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο Γαλάτσι, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Ήταν περίπου 20 λεπτά μετά τις 4, όταν οι ένοικοι αντιλήφθηκαν τη φωτιά και τους πυκνούς καπνούς και βγήκαν έντρομοι στο δρόμο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ένα μηχανάκι, εξαπλώθηκε σε παρακείμενο όχημα και στη συνέχεια σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Τρία άτομα, δυο γυναίκες και ένα παιδί, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Σωτηρία και στο Παίδων, για προληπτικούς λόγους.

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