Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Προαγωγές στο Δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης
Ελεύθερος Τύπος: 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο
Η Καθημερινή: Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ
Τα Νέα: 15 ερωτήσεις SOS
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου
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