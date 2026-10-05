Στην Τούμπα στο πλευρό της Εθνικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Τούμπα για να παρακολουθήσει τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την υποστήριξή του στην Εθνική μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο μήνυμά του τόνισε το ταλέντο, το πάθος και το ήθος της ομάδας, χαρακτηρίζοντας το μέλλον της λαμπρό.

Η παρουσία του Ανδρουλάκη στο γήπεδο εντάσσεται στην προσπάθειά του να έχει πιο συχνές δημόσιες εμφανίσεις σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Snapshot powered by AI

Στην Τούμπα βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αξιοποίησε την παρουσία του στο γήπεδο και για ένα πιο προσωπικό μήνυμα προς την ομάδα, αναρτώντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της», έγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ανάρτηση εντάσσεται και στη γενικότερη προσπάθεια του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για πιο συχνές δημόσιες παρουσίες πέρα από το στενό κομματικό πλαίσιο, με μεγαλύτερη έμφαση σε γεγονότα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

https://www.instagram.com/reel/DeGlL8KIaAg/

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