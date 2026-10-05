Unilever Hellas: Χρυσό βραβείο για το πρόγραμμα 5S στα Health & Safety Awards

Χρυσή διάκριση απέσπασε η Unilever Hellas στα Health & Safety Awards, στην κατηγορία «Διακίνηση Εμπορευμάτων & Αποθήκευση / Supply Chain & Logistics», για την εφαρμογή του προγράμματος 5S στα Κέντρα Διανομής της.

Με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και της οργάνωσης στους χώρους εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, διατμηματικές ομάδες από διαφορετικά επίπεδα της οργάνωσης υλοποίησαν 375 δράσεις βελτίωσης και απομάκρυναν 10 τόνους άχρηστων υλικών από τα Κέντρα Διανομής. Οι παρεμβάσεις συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της ασφάλειας, της οργάνωσης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Το 5S είναι μια δομημένη μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης, με στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός καθαρού, οργανωμένου και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την Ασφάλεια, την Ποιότητα και την Αποδοτικότητα. Βασίζεται σε πέντε αρχές: την απομάκρυνση όσων δεν χρειάζονται από τον χώρο εργασίας (Sort), την οργάνωση των αντικειμένων στις κατάλληλες θέσεις (Set in Order), την καθαριότητα και τη διατήρηση του χώρου σε καλή κατάσταση (Shine), την καθιέρωση κοινών προτύπων εργασίας (Standardize) και τη διατήρηση των καλών πρακτικών (Sustain).

Η Εύη Σγούρου, Safety, Health, Environment & Security Manager της Unilever Hellas δήλωσε σχετικά: «Στην Unilever Hellas πιστεύουμε πως η ασφάλεια στους χώρους εργασίας διαμορφώνεται καθημερινά, μέσα από σταθερές πρακτικές και τον τρόπο που οργανώνουμε και βελτιώνουμε τις εργασίες μας. Με το πρόγραμμα 5S, οι ομάδες μας στα Κέντρα Διανομής συνεργάστηκαν για να εντοπίσουν ευκαιρίες βελτίωσης και να κάνουν τους χώρους εργασίας πιο ασφαλείς. Το Χρυσό Βραβείο αποτελεί σημαντική αναγνώριση της αφοσίωσης των ανθρώπων μας και της δέσμευσής μας για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον».