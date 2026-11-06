Έξωση στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονισμένος ο ηλικιωμένος όταν ακούει ότι χάνει το σπίτι του

Snapshot Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα για αναστολή της έξωσης σε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Ο ηλικιωμένος πατέρας εκφράζει έντονη θλίψη και αδυναμία όταν μαθαίνει ότι χάνει το σπίτι του.

Ο γιος των ηλικιωμένων προσφέρει προσωρινή φιλοξενία μέχρι να βρεθεί λύση.

Η έξωση παραμένει σε ισχύ παρά τις προσπάθειες της οικογένειας να την αναστείλει. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η στιγμή που το ηλικιωμένο ζευγάρι που απειλείται στη Θεσσαλονίκη, ακούει ότι χάνει το σπίτι του, μετά και την απόρριψη του αιτήματος του δικαστηρίου για αναστολή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του thesspost.gr, ο γιος των ηλικιωμένων ανακοινώνει στον πατέρα του ότι θα τον φιλοξενήσει έως ότου βρεθεί μια λύση. «Θα σας πάρω εγώ σε μένα στο σπίτι μέχρι να ηρεμήσει εδώ το πράγμα να ‘ρθείτε μετά εδώ, αναλόγως τι θα γίνει», τους λέει.

Ανήμπορος ο πατέρας πιάνει με τα χέρια το κεφάλι του, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει ότι χάνει το σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα της οικογένειας για αναστολή της έξωσης.

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