Έξωση ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη: «Έρχεται λαίλαπα», λέει ο γιος τους

«Δεν μιλάμε για πέτρες. Μιλάμε για ψυχές. Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί αύριο - μεθαύριο να πεθάνουν, όπως έγινε στην Ισπανία», λέει ο γιος του ζευγαριού

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Έξωση ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη: «Έρχεται λαίλαπα», λέει ο γιος τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα προσωρινής αναστολής της έξωσης ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα.
  • Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης οργανώθηκαν έξω από το σπίτι για να αποτραπεί η έξωση.
  • Ο γιος του ζευγαριού καταγγέλλει παράνομη διαδικασία.
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Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της κατοικίας του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικαστών/τριών Θεσσαλονίκης, απέρριψε νωρίς το πρωί της Παρασκευής το αίτημα προσωρινής αναστολής της έξωσης.

Η αρνητική απόφαση πυροδότησε την άμεση αντίδραση ενώσεων, σωματείων και φορέων, που συγκεντρώθηκαν έξω από το διαμέρισμα επί της οδού Καππαδοκίας 64, για να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» απέναντι σε τυχόν απόπειρα έξωσης.

«Η απόφαση για πάγωμα της έξωσης βγήκε αρνητική από τις πρώτες πληροφορίες. Είναι σημαντικό να έρθει όσος περισσότερος κόσμος είναι δυνατόν στο σημείο: Καππαδοκίας 64 στην Κάτω Τούμπα. Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή της υπόθεσης για την έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού. Όλοι και όλες στο σημείο, αυξημένη περιφρούρηση μέχρι τις 7 μ.μ. Κανένα σπίτι στα χέρια τους – Δεν θα επιτρέψουμε καμία έξωση – Κανένας μόνος και καμία μόνη» ανέφερε η Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης.

Νίκος Πολυχρονίδης: «Δεν μιλάμε για πέτρες, μιλάμε για ψυχές»

Συντετριμμένος αλλά και οργισμένος, ο γιος του ζευγαριού, Νίκος Πολυχρονίδης -ο οποίος υπηρετεί ως πυροσβέστης- τόνισε σε δηλώσεις του ότι «από εδώ ξεκινάει η πορεία ενός σπιτιού που πουλιέται σε ευτελές ποσό των 86.000. Θα πάει σε αυτούς, στους καταπληκτικούς επαγγελματίες αυτού του χώρου, σε αυτό το κύκλωμα του χώρου. Προφανώς ξέρουμε, για να πάρεις ένα σπίτι σε τέτοια τιμή δεν πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός με τους άλλους. Ξεκινάει από εδώ και πιθανόν να καταλήξει ακόμα και σε πολιτικό πρόσωπο. Δηλαδή στη γειτονιά μας μπορεί κάποιος να το αγοράσει και να είναι κάποιος πολιτικός που ξέρουμε. Το λέω φυσικά ειρωνικά το λέω. Μπορείτε να δείτε πώς ξεκινάει ένα σπίτι που φεύγει από τον ιδιοκτήτη του με εντελώς λάθος τρόπο, με εντελώς παράνομο τρόπο, με την υποστήριξη όλων ολονών και πηγαίνει να πουληθεί αργότερα σε κάποιον άλλον που θα το πάρει. Η δικαιοσύνη νομίζω στο δρόμο δίνεται, απ' ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τη δικαιοσύνη».

«Έρχεται λαίλαπα»

Ο κ. Πολυχρονίδης υπογράμμισε ότι ο πατέρας του συνετρίβη μόλις άκουσε από τον ίδιο την είδηση ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του και σημείωσε ότι «πρέπει να δουν όλοι την αντίδρασή του για να καταλάβουν ότι δεν μιλάμε για πέτρες. Μιλάμε για ψυχές. Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί αύριο - μεθαύριο να πεθάνουν, όπως έγινε στην Ισπανία».

Στη συνέχεια είπε ότι «εγώ αύριο θα πάω στη δουλειά μου. Δευτέρα θα πάω στη δουλειά μου. Εκεί με τους συναδέλφους μου, με τους φίλους μου. Με ένα κόκκινο αυτοκίνητο θα τρέχουμε για να βοηθήσουμε και να δώσουμε τη βοήθειά μας σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Γίνεται εικοσιτέσσερις ώρες αυτό. Εσείς θα πάτε στη δουλειά σας να καταγράψετε και άλλα τέτοια γεγονότα. Ο δικαστής θα πάει στο σπίτι του για να πάρει και άλλες τέτοιες αποφάσεις. Ο κύριος που το εκποίησε, που ήτανε, που έχει και το real estate, θα πάει και θα συνεχίσει και αυτός τη δική του δουλειά. Φανταστείτε ποια είναι η δουλειά του. Μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ δεν ντρέπομαι για τη δουλειά μου. Ας ντραπούν όλοι οι υπόλοιποι για τη δουλειά που κάνουν, για αυτές τις δουλειές που κάνουν. Νομίζω ότι επέρχεται λαίλαπα και ελπίζω ο κόσμος και το πιστεύω αυτό... Αυτοί θα έρθουν από Δευτέρα λογικά να το κατασχέσουν. Μπορεί και να τραγουδάνε "ου και α, πώς το λένε; Φάγαμε το σπίτι του παππού. Και α και ου φάγαμε το σπίτι του παππού". Μπορεί να είναι ευτυχισμένοι για αυτό που κάνανε, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ στον αγώνα. Είναι πολλά τα περιστατικά που άμα ξεκινήσουμε να τα λέμε δεν έχουμε τελειωμό. Πυροσβέστης είμαι. Ήταν η υπηρεσία μου αυτή που κλήθηκε να πάει όταν στη Νέστορα έγινε εκείνη η βομβιστική επίθεση με τα γκαζάκια. Είναι η υπηρεσία μου αυτή που βοήθησε τη μητέρα κάποιας, η οποία είναι και του κυβερνητικού κόμματος. Έχουμε βοηθήσει πολλές μητέρες, έχουμε βοηθήσει πολλά παιδιά, αλλά δυστυχώς τις δικές μας τις μητέρες δεν τις βοηθάει κανείς».

Γιάννης Κουρμούλης: «Νομιμοποιούν τον υπερτοκισμό και ποινικοποιούν την αντίσταση»

Από την πλευρά της Επιτροπής Εργατικών Σωματείων, ο Γιάννης Κουρμούλης κατήγγειλε τη σιωπή των κυβερνητικών στελεχών και το νομοθετικό πλαίσιο:«Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος έλειπε... Δεν μπορεί, όλη τη βδομάδα είμαστε όλοι μας και εσείς και εμείς εδώ από τη Δευτέρα και κανένας δεν βγήκε δημόσια να πάρει θέση. Παίρνουνε θέση βέβαια δια της ψηφοφορίας. Ψηφίστηκε το άρθρο 14. Νομιμοποιεί τον υπερτοκισμό. Δηλαδή έτσι όπως υπολογίζαμε τους τόκους και μαζεύανε τα λεφτά από τους δανειολήπτες, και επειδή λάθος υπολογίζεται προς τα πάνω προς όφελος των funds, ουσιαστικά ο νέος νόμος που ψηφίστηκε λέει "καλώς καμωμένα". Ότι ό,τι πήραν τα funds και οι τράπεζες καλώς το πήραν και δεν συμψηφίζεται»

Ακολούθως τόνισε ότι με τον ίδιο τρόπο «θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική προκαταβολή 15%. Δηλαδή τι λένε τώρα; Λένε ότι ο δανειζόμενος θα πρέπει να έχει στην τσέπη του το 15% της οφειλής για να μπορεί να κάνει ρύθμιση. Εκποίηση δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Ό,τι βρούνε το παίρνουν. Το ζευγάρι που πήρε το δάνειο, όπως επίσης και ο εγγυητής, το ηλικιωμένο ζευγάρι με τον ανήμπορο πατέρα, ήταν ενταγμένο στον νόμο Κατσέλη. Η προστασία που παρείχε ο νόμος Κατσέλη είναι αυτό που βλέπετε: να τους έχουν πάρει το ένα σπίτι, να απειλείται το δεύτερο σπίτι και να μείνουν στο δρόμο. Κάνανε ιδιώνυμο αδίκημα την αντίσταση στους πλειστηριασμούς. Δηλαδή όλοι εδώ που στεκόμαστε ουσιαστικά ήμασταν για μέσα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Επεκτείναν σε χρέη οποιαδήποτε, μπορεί να έχεις χρέη προς τον ΕΦΚΑ, προς τη ΔΕΗ, να γίνεται πλειστηριασμός ακόμα και για ευτελή ποσά, ακόμα και για ένα ευρώ να γίνονται πλειστηριασμοί. Εμείς κάνουμε έκκληση προς τον κόσμο να συνεχίσει με την ίδια μαζικότητα και την επόμενη βδομάδα».

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