Θεσσαλονίκη: Νέα συγκέντρωση έξω από το σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού που απειλείται με έξωση

Η κατάσχεση πραγματοποιείται επειδή το ζευγάρι μπήκε εγγυητής σε δάνειο του γιου τους

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Νέα συγκέντρωση έξω από το σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού που απειλείται με έξωση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη προκλήθηκε λόγω εγγύησης σε δάνειο του γιου τους, ενώ το σπίτι τους έχει πλειστηριαστεί για 85.000 ευρώ από το 2021.
  • Το ζευγάρι δεν χρωστάει το ίδιο το σπίτι, το οποίο έχει ήδη αποπληρωθεί, αλλά απειλείται λόγω οφειλών του γιου τους για τις οποίες είχαν μπει εγγυητές.
  • Η ενημέρωση για την έξωση έγινε προφορικά και χωρίς επίσημη ειδοποίηση, με την οικογένεια να ζητά εκδίκαση της έφεσης πριν την εφαρμογή της απόφασης.
  • Η υγεία του 77χρονου συζύγου είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς υποφέρει από καρκίνο, άνοια και έχει πρόσφατα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης οργανώνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην έξωση, με δικαστική εκδίκαση προγραμματισμένη για τις 7 Μαρτίου.
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Νέα συγκέντρωση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 08:00 στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, κατά της έξωσης ηλικιωμένου ζευγαριού από το σπίτι του, στην οδό Καππαδοκίας 64.

Πρόκειται για έναν 77χρονο και μία 75χρονη οι οποίοι απειλούνται να χάσουν το σπίτι τους λόγω δανείου που είχε πάρει ο γιος τους και στο οποίο είχαν μπει εγγυητές. Το σπίτι πέρασε στα χέρια fund το 2021, ενώ οι προσπάθειες της οικογένειας όλα τα προηγούμενα χρόνια να αποτρέψει την εκποίηση και την έξωση με κάθε νόμιμο μέσο δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, ενώ μαζική δράση πραγματοποιήθηκε και τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το thestival, το ηλικιωμένο ζευγάρι δήλωσε ότι το διαμέρισμά τους πλειστηριάστηκε για 85.000 ευρώ, με την οικογένεια να ζητά να εκδικαστεί η έφεση που έχουν ασκήσει κατά της έξωσης και μετά να ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 7 Μαρτίου.

Όπως δήλωσε η γυναίκα, η ενημέρωση για την έξωση έγινε μόνο προφορικά την περασμένη Πέμπτη. «Ήρθαν Πέμπτη και μου είπαν έτσι ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις. Δεν είχαμε πάρει κανένα ειδοποιητήριο, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μόνο προφορικά μας το ανακοίνωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η υπόθεση ξεκίνησε από ένα δάνειο που είχε πάρει ο γιος τους, για το οποίο το ζευγάρι είχε μπει εγγυητής. «Δεν χρωστάμε το σπίτι. Μπήκαμε εγγυητές στο παιδί μας. Το σπίτι το έχουμε ξεπληρώσει», υπογράμμισε, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

Η ίδια αποκάλυψε πως αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται από μία φίλη τους, ενώ ο σύζυγός της, λόγω της κατάστασης της υγείας του, δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί.

Σημειώνεται ότι η υγεία του 77χρονου συζύγου της είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη , ο οποίος πάσχει από καρκίνο και βρίσκεται σε θεραπεία, ενώ αντιμετωπίζει άνοια και έχει υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο.

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