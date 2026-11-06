Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις

Η Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το σπίτι του ζευγαριού - «Μου είπαν έτσι ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις», λέει η γυναίκα

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Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις
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  • Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για προσωρινή αναστολή της έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού από το διαμέρισμά τους στη Θεσσαλονίκη.
  • Το διαμέρισμα βγήκε σε πλειστηριασμό και πουλήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.
  • Κάτοικοι και συλλογικότητες πραγματοποιούν συγκεντρώσεις έξω από το σπίτι για την αποτροπή της έξωσης, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις.
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Αρνητική ήταν η απόφαση του Δικαστηρίου ως προς το πάγωμα της έξωσης του ηλικιωμένου ζευγαριού από το διαμέρισμά του, στην οδό Καππαδοκίας 64 στη Θεσσαλονίκη, παρά τις κινητοποιήσεις των πολιτών.

Η οικογένεια είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να ανασταλεί προσωρινά η έξωση, μέχρι να εξεταστεί η αγωγή για την ακύρωση του συμβολαίου.

Το αίτημα αφορούσε στο διαμέρισμα όπου ζουν οι ηλικιωμένοι, το οποίο βγήκε σε πλειστηριασμό και πουλήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, απορρίφθηκε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας που είχε κατατεθεί προκειμένου να μην απομακρυνθούν οι δύο ηλικιωμένοι από την κατοικία τους μέχρι την εκδίκαση της αγωγής για την ακύρωση του συμβολαίου πώλησης.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, πλήθος κόσμους συγκεντρώθηκε έξω από την πολυκατοικία του ζευγαριού, με την Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης να απευθύνει κάλεσμα για μαζική προσέλευση στο σημείο.

«Η προστασία από τη Δικαιοσύνη είναι ανύπαρκτη»

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Κουρμούλης από την Επιτροπή Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς αναφέρθηκε αρχικά στην αρνητική απόφαση της Δικαιοσύνης λέγοντας πως το Δικαστήριο αρνήθηκε αυτό που θα έδινε μια προσωρινή ανάσα στην υπόθεση.

«Η προστασία από τη Δικαιοσύνη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη», σχολίασε λέγοντας πως αυτό που βλέπουν οι πολίτες ως δίκαιο έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ασπίδα προστασίας στο ηλικιωμένο ζευγάρι μέσω των συγκεντρώσεων για την αποτροπή της έξωσης θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

«Μου είπαν ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις»

Όσον αφορά στο ζευγάρι, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, με τον 77χρονο να είναι καρκινοπαθής υπό θεραπεία, να πάσχει από άνοια και να έχει υποστεί πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Μιλώντας τη Δευτέρα (2/11) για την περιπέτεια που βιώνει η οικογένειά της, η 75χρονη περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκε ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Ήρθαν την περασμένη Πέμπτη και μου είπαν έτσι ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις. Δεν είχαμε πάρει κανένα ειδοποιητήριο, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μόνο προφορικά μας το ανακοίνωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η υπόθεση ξεκίνησε από ένα δάνειο που είχε πάρει ο γιος τους, για το οποίο το ζευγάρι είχε μπει εγγυητής.

«Δεν χρωστάμε το σπίτι. Μπήκαμε εγγυητές στο παιδί μας. Το σπίτι το έχουμε ξεπληρώσει», υπογράμμισε.

Η ίδια αποκάλυψε πως αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται από μία φίλη τους, ενώ ο σύζυγός της, λόγω της κατάστασης της υγείας του, δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τι έχει συμβεί. “Ο άντρας μου δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Με ρωτάει γιατί είμαστε εδώ”, είπε

«Είναι ένα σπίτι το οποίο η τράπεζα κατέσχεσε επειδή ο πατέρας μπήκε εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο του γιου του, το σπίτι του οποίου επίσης κατασχέθηκε. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση που να μας λέει ότι μπορούμε να μείνουμε, όχι να έρχονται και να μας ανακοινώνουν ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να φύγουμε, χωρίς να μας δίνουν χρόνο ούτε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Εμείς τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν», είχε δηλώσει τη Δευτέρα (2/11) σε δημοσιογράφους ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού.

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