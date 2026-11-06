Καιρός - Μαρουσάκης: «Μία χώρα, δύο εποχές, πότε έρχονται 20αρια και πόσο θα διαρκέσουν»

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 22-23 βαθμούς Κελσίου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Καιρός - Μαρουσάκης: «Μία χώρα, δύο εποχές, πότε έρχονται 20αρια και πόσο θα διαρκέσουν»
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μέχρι την Κυριακή το σκηνικό θα παραμείνει φθινοπωρινό με βοριάδες και κρύο, χωρίς έντονα φαινόμενα.
  • Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, ενώ στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα θα υπάρχει ηλιοφάνεια.
  • Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το Σάββατο, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
  • Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με πιθανές ασθενείς βροχές γύρω από ορεινές περιοχές, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυριαρχεί συννεφιά με λίγες ασθενείς βροχές και θερμοκρασίες έως 14-15 βαθμούς.
Snapshot powered by AI

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με το φθινοπωρινό κρύο να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή άνοδο. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, η χώρα θα περάσει σταδιακά σε ένα διάστημα με ήπιες και σχεδόν ανοιξιάτικες συνθήκες, ενώ σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, το σκηνικό θα παραμείνει περισσότερο φθινοπωρινό, με τους βοριάδες να διατηρούν την παρουσία τους και το κρύο να γίνεται πιο αισθητό κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Δεν αναμένονται, ωστόσο, εκτεταμένα ή έντονα φαινόμενα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα υπάρχουν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Περιοχές όπως η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Βοιωτία, τα βόρεια τμήματα της Αττικής και η Χαλκιδική θα έχουν περισσότερη συννεφιά, με πιθανότητα για πρόσκαιρες και διάσπαρτες βροχές.

Αντίθετα, στο Ιόνιο, τη δυτική Ελλάδα, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη θα επικρατούν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 18 με 20 βαθμούς. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάζουν αισθητές διαφορές από περιοχή σε περιοχή, με το Αιγαίο να διατηρεί πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά και τη δυτική και νότια χώρα να απολαμβάνει ηπιότερες θερμοκρασίες.

Η αλλαγή του καιρού από την Κυριακή και η άνοδος της θερμοκρασίας

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων και αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, αρχικά κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή από την Τρίτη και έπειτα.

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή που θα προσεγγίσει τη χώρα από την περιοχή της Ιταλίας ενδέχεται να προκαλέσει βροχές στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι περιορισμένα και δεν διαφαίνεται κάποιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες που θα παραπέμπουν περισσότερο στην άνοιξη παρά στον Νοέμβριο.

Η συγκεκριμένη θερμή περίοδος εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρηθεί για περίπου πέντε έως οκτώ ημέρες, προσφέροντας ένα διάστημα με ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Μέχρι και το Σάββατο, οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλη ένταση στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ. Σταδιακά, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η δραστηριότητά τους θα μετατοπιστεί προς το Ιόνιο και τα νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα.

Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τα μικρότερα σκάφη, γι' αυτό και απαιτείται προσοχή από όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείονται ασθενείς και τοπικές βροχές, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται ιδιαίτερες βροχοπτώσεις. Η συννεφιά θα εναλλάσσεται με την ηλιοφάνεια, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού και σε τμήματα της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, πάντως, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα είναι η αισθητή θερμοκρασιακή άνοδος, με τις περισσότερες περιοχές να αφήνουν πίσω το κρύο και να μπαίνουν σε ένα παρατεταμένο διάστημα ηπιότερων, σχεδόν ανοιξιάτικων συνθηκών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων - Κέρδη άνω των 2,1 δισ. λιρών

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ύποπτα αντικείμενα στους δρόμους: Γιατί δεν αφήνει σακούλα για σακούλα η ΕΛΑΣ και στέλνει τα ΤΕΕΜ

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Δύο κρατούμενοι ανέβηκαν σε δεξαμενή νερού ως ένδειξη διαμαρτυρίας - Ο ένας έγραψε στη μπλούζα του «Ρακέλ, σ' αγαπώ»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία δίνει 500 εκατ. δολάρια για να σωθούν τα τροπικά δάση - Πόσο μεγάλη έκταση μπορεί να προστατευτεί

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Πετρούπολη - Διακοπή κυκλοφορίας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να συνδυαστούν οι κλιματικοί στόχοι με τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων – Συνάντηση με Hoekstra

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις

11:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Προχωράμε στην υλοποίηση μιας ακόμα αντιπλημμυρικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της ολιστικής στρατηγικής μας, που θωρακίζει αποτελεσματικά τον Δήμο Πεντέλης»

10:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχες για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκαριστικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο, αναφορές για δεκάδες τραυματίες - Επέβαιναν 70 άτομα

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR4TheFuture: Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Όμιλος AKTOR επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων και στο φυτώριο στελεχών του αύριο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες

10:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το BYD Dolphin G DM-i στην Ελλάδα

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Δεκέμβριο - Ποιος ο λόγος

10:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ και στήνει ένα μυστήριο γύρω από την κυκλοφορία του - Το επιτραπέζιο που έχει κατακλύσει τα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα ζούμε για να δουλεύουμε: Σύνταξη στα 68 από το 2030 και στα 70 από το 2055 -Τα σενάρια για τα όρια ηλικίας

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του ανήμερα των γενεθλιών του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες - «Θα κινηθώ νομικά, ενημέρωσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκαριστικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο, αναφορές για δεκάδες τραυματίες - Επέβαιναν 70 άτομα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ ελέγχων για ύποπτες βαλίτσες σε Φάληρο, Μοναστηράκι και Εξάρχεια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» μπλόκαρε τον ερανικό λογαριασμό για τη μικρή Μαριτίνα - «Η οικογένεια ελπίζει πλέον μόνο σε ένα θαύμα», λέει ο δικηγόρος

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Ποιος είναι ο 54χρονος συνεργάτης του Γιαννακόπουλου με το αιματοβαμένο παρελθόν

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Πετρούπολη - Διακοπή κυκλοφορίας

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Νέες βροχές από την Κυριακή

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

10:00ΥΓΕΙΑ

11 φορές περισσότερες αναφορές για καρδιακή ανακοπή: Τι έδειξε νέα έρευνα για τα ενεργειακά ποτά

11:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Haloween Hunt: Σοκάρουν οι καταγγελίες κακοποίησης των συμμετεχόντων στο πάρτι στο Γκάζι - Τους δάγκωσαν, τους χτύπησαν με αλυσίδες και τους έβρισαν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις

08:35LIFESTYLE

Τηλεοπτικά δικαιώματα: Στην πλατφόρμα του ΣΠΟΡΤ FM TV Champions, Europa και Conference League της επόμενης πενταετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ