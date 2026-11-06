Καιρός - Μαρουσάκης: «Μία χώρα, δύο εποχές, πότε έρχονται 20αρια και πόσο θα διαρκέσουν»

Snapshot Μέχρι την Κυριακή το σκηνικό θα παραμείνει φθινοπωρινό με βοριάδες και κρύο, χωρίς έντονα φαινόμενα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, ενώ στο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα θα υπάρχει ηλιοφάνεια.

Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το Σάββατο, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με πιθανές ασθενείς βροχές γύρω από ορεινές περιοχές, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυριαρχεί συννεφιά με λίγες ασθενείς βροχές και θερμοκρασίες έως 14-15 βαθμούς. Snapshot powered by AI

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με το φθινοπωρινό κρύο να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή άνοδο. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, η χώρα θα περάσει σταδιακά σε ένα διάστημα με ήπιες και σχεδόν ανοιξιάτικες συνθήκες, ενώ σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, το σκηνικό θα παραμείνει περισσότερο φθινοπωρινό, με τους βοριάδες να διατηρούν την παρουσία τους και το κρύο να γίνεται πιο αισθητό κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Δεν αναμένονται, ωστόσο, εκτεταμένα ή έντονα φαινόμενα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα υπάρχουν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη. Περιοχές όπως η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Βοιωτία, τα βόρεια τμήματα της Αττικής και η Χαλκιδική θα έχουν περισσότερη συννεφιά, με πιθανότητα για πρόσκαιρες και διάσπαρτες βροχές.

Αντίθετα, στο Ιόνιο, τη δυτική Ελλάδα, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη θα επικρατούν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 18 με 20 βαθμούς. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάζουν αισθητές διαφορές από περιοχή σε περιοχή, με το Αιγαίο να διατηρεί πιο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά και τη δυτική και νότια χώρα να απολαμβάνει ηπιότερες θερμοκρασίες.

Η αλλαγή του καιρού από την Κυριακή και η άνοδος της θερμοκρασίας

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων και αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, αρχικά κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή από την Τρίτη και έπειτα.

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή που θα προσεγγίσει τη χώρα από την περιοχή της Ιταλίας ενδέχεται να προκαλέσει βροχές στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι περιορισμένα και δεν διαφαίνεται κάποιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες που θα παραπέμπουν περισσότερο στην άνοιξη παρά στον Νοέμβριο.

Η συγκεκριμένη θερμή περίοδος εκτιμάται ότι μπορεί να διατηρηθεί για περίπου πέντε έως οκτώ ημέρες, προσφέροντας ένα διάστημα με ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Ισχυροί βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Μέχρι και το Σάββατο, οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλη ένταση στην περιοχή του Αιγαίου, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ. Σταδιακά, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η δραστηριότητά τους θα μετατοπιστεί προς το Ιόνιο και τα νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα.

Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τα μικρότερα σκάφη, γι' αυτό και απαιτείται προσοχή από όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείονται ασθενείς και τοπικές βροχές, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται ιδιαίτερες βροχοπτώσεις. Η συννεφιά θα εναλλάσσεται με την ηλιοφάνεια, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού και σε τμήματα της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, πάντως, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα είναι η αισθητή θερμοκρασιακή άνοδος, με τις περισσότερες περιοχές να αφήνουν πίσω το κρύο και να μπαίνουν σε ένα παρατεταμένο διάστημα ηπιότερων, σχεδόν ανοιξιάτικων συνθηκών.

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