O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία περίπου 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Πρόσκαιρη βελτίωση στα δυτικά, πριν από την προσέγγιση νέου βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο.

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O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
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  • Την Παρασκευή οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα είναι περίπου 5 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα.
  • Στα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με ηλιοφάνεια.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς βροχές και θερμοκρασίες έως 15 και 14 βαθμούς αντίστοιχα.
  • Το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο που θα φέρει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με κορύφωση τη Δευτέρα στο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά.
  • Από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
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Η βελτίωση του καιρού συνοδεύεται από κρύο και ισχυρούς ανέμους

Η απομάκρυνση των προηγούμενων βαρομετρικών συστημάτων έχει οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών στη χώρα μας. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή είναι μερική, καθώς, παρότι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά, τη θέση τους παίρνουν οι ενισχυμένοι βοριάδες και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

’Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την επικράτηση βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς την ανατολική και νότια Ελλάδα. Έτσι, η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση, με τις τιμές της να κυμαίνονται σε αρκετές περιοχές περίπου 5 βαθμούς χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη γενικότερη εξασθένηση των βροχοπτώσεων, η αίσθηση του κρύου θα είναι αρκετά έντονη, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί.

Παρασκευή: Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια – Καλύτερος καιρός στα δυτικά

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Σήμερα οι περισσότερες νεφώσεις και οι τοπικές βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά κανόνα ασθενή και τοπικού χαρακτήρα, καθώς θα συνδέονται με την επικράτηση του βόρειου ρεύματος στο Αιγαίο. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική καιρική κατάσταση κατά την οποία η μεταφορά υγρασίας από το Αιγαίο, σε συνδυασμό με την επίδραση της ορογραφίας, ευνοεί τον σχηματισμό νεφώσεων και την εκδήλωση περιορισμένων βροχοπτώσεων στις προσήνεμες περιοχές.

Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι αισθητά καλύτερος, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένες νεφώσεις.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Οι ισχυρότερες εντάσεις θα παρατηρούνται κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές και διαύλους που ευνοούν την επιτάχυνση του ανέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δυτική Ελλάδα οι βορειοανατολικοί άνεμοι εμφανίζουν κατά τόπους καταβατικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας σε σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τις ανατολικές περιοχές.

Θερμοκρασίες: Έως 12 με 14 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα

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Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και τα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 14 με 16 βαθμούς, ενώ στις νησιωτικές περιοχές θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα.

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Στην Κέρκυρα και τη Ρόδο ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασιακή αυτή διαφοροποίηση αποτυπώνει την επίδραση τόσο της ψυχρότερης αέριας μάζας όσο και του ανέμου, της γεωγραφικής θέσης και των τοπικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.

Αττική: Νεφώσεις, λίγες πιθανές βροχές και βοριάδες

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Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς βροχές, κυρίως σε περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από το βορειοανατολικό ρεύμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στην περιοχή του Καφηρέα δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες εντάσεις.

Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια τμήματα του νομού θα είναι περίπου 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη: Κατά διαστήματα πιθανότητα για λίγες βροχές και θερμοκρασία έως 14 βαθμούς

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Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, με βροχές κατά διαστήματα, χωρίς όμως να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Σαββατοκύριακο: Προσεγγίζει νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας σταδιακά την περιοχή μας. Η κίνηση του συστήματος θα μεταβάλει εκ νέου την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ευνοώντας τη μεταφορά υγρασίας και την εκδήλωση βροχοπτώσεων, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές.

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Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση να παρουσιάζουν μεγάλη ένταση ή έκταση.

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Την Κυριακή οι βροχές θα γίνουν περισσότερες, με κύριες περιοχές ενδιαφέροντος το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Στα ανατολικότερα τμήματα δεν αποκλείονται ορισμένα τοπικά φαινόμενα, ωστόσο η δραστηριότητα θα παραμείνει σαφώς πιο περιορισμένη.

Δευτέρα: Περισσότερες βροχές στο Ιόνιο και στη δυτική Στερεά

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου αναμένεται να είναι η ημέρα με την πιο αξιόλογη βροχομετρική δραστηριότητα αυτής της μεταβολής.

Οι περισσότερες βροχές φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τη δυτική Στερεά, ενώ η ακριβής έκταση και η έντασή τους θα εξαρτηθούν από την πορεία και την εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού.

Εδώ χρειάζεται να γίνει μια σημαντική διάκριση. Η προσέγγιση ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οδηγούμαστε σε νέα κακοκαιρία μεγάλης έντασης.

Οι βροχές αποτελούν φυσιολογικό και ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό της φθινοπωρινής περιόδου, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων και στην αναπλήρωση της εδαφικής υγρασίας.

Βεβαίως, ακόμη και μέτρια ύψη βροχής μπορεί κατά τόπους να δημιουργήσουν προβλήματα, ιδιαίτερα εκεί όπου οι υποδομές απορροής παρουσιάζουν αδυναμίες ή τα εδάφη έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενες βροχοπτώσεις.

Για τον λόγο αυτό, μεγαλύτερη σημασία έχει η εκτίμηση της τοπικής έντασης και της διάρκειας των φαινομένων και όχι απλώς η παρουσία ενός βαρομετρικού συστήματος στους προγνωστικούς χάρτες.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Παράλληλα με τη νέα μεταβολή του καιρού, αναμένεται και αλλαγή στη θερμοκρασιακή εικόνα της χώρας.

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Από την Κυριακή και μετά, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, καθώς θα υποχωρεί η επίδραση της ψυχρότερης αέριας μάζας που επηρεάζει τη χώρα στα τέλη της εβδομάδας.

Έτσι, οι θερμοκρασίες θα τείνουν να επιστρέψουν σε περισσότερο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Συμπερασματικά, το κύριο χαρακτηριστικό της Παρασκευής θα είναι οι ισχυροί βοριάδες και το αισθητό κρύο, ενώ από το Σαββατοκύριακο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη δυτική Ελλάδα, όπου η προσέγγιση του βαρομετρικού χαμηλού θα φέρει σταδιακά περισσότερες βροχές, με πιθανή κορύφωση τη Δευτέρα.

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