Φλώρινα: Συνελήφθη 47χρονος για παράνομη κατοχή όπλων και διόπτρα
Ο 47χρονος συνελήφθη το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου
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Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Φλώρινα, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του.
Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 551 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων και 56 φυσίγγια, καθώς και δύο αεροβόλα όπλα, ξιφολόγχη και διόπτρα τυφεκίου.
Ειδικότερα, ο 47χρονος συνελήφθη το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν είναι:
- 551 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων
- 56 φυσίγγια
- Ένα αεροβόλο όπλο με διόπτρα
- Ένα αεροβόλο περίστροφο
- Μία ξιφολόγχη
- Μία διόπτρα τυφεκίου
Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
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