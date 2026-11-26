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Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται, «υπό το φως των παρόντων δεδομένων» να ζητήσει την κλήση στελεχών της κυβέρνησης της περιόδου 2015-2019 στην Εξεταστική Επιτροπή για τα funds έστειλε η Κουμουνδούρου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία εν μέσω της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει για το ενδεχόμενο κλήσης του Αλέξη Τσίπρα στην Εξεταστική, καθώς στελέχη της ΕΛΑΣ και πολιτικά πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους στον φορέα του Αλέξη Τσίπρα κάνουν λόγο για επιχείρηση να βρεθεί ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στο επίκεντρο του ελέγχου της Εξεταστικής.

Δεν θα ζητήσει την κλήση Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ

Κατά την ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, ξεκαθάρισε ότι, με τα σημερινά δεδομένα, το κόμμα δεν σχεδιάζει να καλέσει στην Εξεταστική κάποιο από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην κυβέρνηση Τσίπρα.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι η πολιτική στόχευση της πρωτοβουλίας αφορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ειδικότερα το σχέδιο «Ηρακλής», με τις κρατικές εγγυήσεις που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργούν κινδύνους για το Δημόσιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε και δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να κληθεί ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας το ερώτημα από πού προκύπτει η συζήτηση ότι η Εξεταστική έχει ως πραγματικό στόχο τον πρώην πρωθυπουργό. Ξεκαθαρίστηκε πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα εμποδίσει την κλήση οποιουδήποτε μάρτυρα ζητηθεί από άλλο κόμμα του κοινοβουλίου.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Μελίδης, ο οποίος συνέδεσε την έναρξη της σχετικής συζήτησης με την Όλγα Γεροβασίλη, επισημαίνοντας ότι η ίδια έθεσε το ζήτημα της κλήσης του Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετά την υπερψήφιση της πρότασης για τη σύσταση της Εξεταστικής.

Αιχμές κατά Δραγασάκη και ΕΛΑΣ

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι απέναντι σε στελέχη που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα βρίσκονται κοντά στην ΕΛΑΣ.

Ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στον Γιάννη Δραγασάκη, υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθύνη για ζητήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σχολίασε, μάλιστα, τη στάση του απέναντι στην Εξεταστική, υποστηρίζοντας ότι αρχικά υπερψήφισε την πρόταση, την οποία στη συνέχεια χαρακτήρισε άθλια.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για το κατά πόσον διατηρείται το ηθικό πλεονέκτημα ενός κόμματος που, όπως υποστήριξε, διαθέτει διορισμένα όργανα, ενώ έθεσε εκ νέου το ζήτημα της επιστροφής των βουλευτικών εδρών από τους ανεξάρτητους βουλευτές που πρόσκεινται στην ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, διερωτήθηκε εάν οι συγκεκριμένοι βουλευτές θα ζητήσουν να συμμετάσχουν στην Εξεταστική, την ώρα που η αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στερεί, κατά την εκτίμηση της Κουμουνδούρου, κοινοβουλευτική δύναμη από το κόμμα και τη δυνατότητα εκπροσώπησής του ακόμη και με τρία μέλη στην Επιτροπή.

Το σχέδιο «Ηρακλής» στο επίκεντρο

Ο Γιάννης Μπουλέκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές συνέπειες της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη και βιαιότερη αναδιανομή πλούτου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υποστήριξε ότι πίσω από κάθε ακίνητο που οδηγείται σε πλειστηριασμό βρίσκεται μια οικογένεια που δοκιμάζεται, ενώ σημείωσε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και η διάσωση μίας κατοικίας θα αποτελούσε επαρκή πολιτική και ηθική δικαίωση της πρωτοβουλίας.

Απέδωσε την πολιτική ευθύνη για το σχέδιο «Ηρακλής» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιάννη Στουρνάρα και τον Χρήστο Σταϊκούρα, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε συζητήσεις που αποπροσανατολίζουν από την ανάγκη λογοδοσίας της σημερινής κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε ακόμη στο νομοθετικό πλαίσιο της περιόδου 2015-2019, επικαλούμενος τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και τις παρεμβάσεις Φλαμπουράρη για την προστασία της κατοικίας. Κατά τον ίδιο, δεν μπορεί να εξισώνεται εκείνη η περίοδος με τη σημερινή κατάσταση, κατά την οποία τα χαρτοφυλάκια «κόκκινων» δανείων έχουν μεταβιβαστεί σε funds.

Στο μικροσκόπιο οι κρατικές εγγυήσεις των 17 δισ. ευρώ

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος εστίασε στα κριτήρια με τα οποία οικοδομήθηκε το σχέδιο «Ηρακλής» και στις κρατικές εγγυήσεις που το συνοδεύουν.

Όπως υποστήριξε, το ελληνικό μοντέλο διαφέρει από εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς το Δημόσιο αναλαμβάνει σημαντικό μέρος του κινδύνου μέσω εγγυήσεων υπέρ των τιτλοποιήσεων.

Ειδική αναφορά έκανε στο ποσό των περίπου 17 δισ. ευρώ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενεργοποίησης κρατικών εγγυήσεων, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές ενδέχεται να καταπέσουν.

Ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει να προσέλθουν στην Εξεταστική οι εκπρόσωποι των funds και να κατατεθούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας τους.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της παλαιάς Αγροτικής Τράπεζας και του διαχωρισμού του χαρτοφυλακίου της, με τον Γιάννη Μπουλέκο να εκφράζει ανησυχία για την τύχη αγροτικών δανείων που έχουν περάσει σε funds και τον κίνδυνο πλειστηριασμών αγροτικής γης.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ και η αντιπαράθεση για τα τρολ

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί παρασκηνιακής συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισήμαναν ότι μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου η Χαριλάου Τρικούπη δεν είχε ξεκαθαρίσει εάν θα στηρίξει την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Υπενθύμισαν ακόμη ότι την πρωτοβουλία ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ, ενώ στάθηκαν στο γεγονός ότι η πρόταση συγκέντρωσε 137 θετικές ψήφους, με τη Νέα Δημοκρατία να δηλώνει «παρών».

Παράλληλα, απέρριψαν τις κατηγορίες για οργανωμένο μηχανισμό διαδικτυακών λογαριασμών που υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι υπάρχουν λογαριασμοί που υποστηρίζουν την ΕΛΑΣ και επιτίθενται στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διαθέτει οργανωμένο μηχανισμό τρολ.

Όπως ανέφεραν, η Κουμουνδούρου συγκεντρώνει και αρχειοθετεί υβριστικά μηνύματα, προκειμένου να εξετάσει την άσκηση νομικών ενεργειών.

Μαρτυρίες δανειοληπτών στην Εξεταστική

Τέλος, από την ενημέρωση προέκυψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει να αναδείξει και την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, με τη συγκέντρωση βιντεοσκοπημένων μαρτυριών πολιτών που έχουν πληγεί από τη δράση των funds.

Το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο θα περιλαμβάνει επώνυμες καταγγελίες και στοιχεία των δανειοληπτών, πρόκειται να τεθεί υπόψη της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Κουμουνδούρου δεν έχει ακόμη ενημέρωση για τον χρόνο έναρξης των εργασιών της, εκτιμά όμως ότι, ακόμη και με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, μπορούν να προκύψουν αποκαλύψεις, επικαλούμενη ως προηγούμενο την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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