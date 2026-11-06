Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας και Τουρκίας-Στο Εσκισεχίρ ο Αντιπτέραρχος Γεωργακόπουλος

Snapshot Παρά την ένταση για τη Navtex σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, οι επαφές μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας συνεχίζονται.

Ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας της Ελλάδας, Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων στην Τουρκία από 3 έως 5 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά την επίσκεψη, ο Έλληνας Αρχηγός συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Πτέραρχο Erdoǧan Gür, στο Εσκισεχίρ. Snapshot powered by AI

Παρά την ένταση που δημιουργείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τις τελευταίες ώρες με αφορμή την Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, οι επαφές Αθήνας και Άγκυρας συνεχίζονται.

Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 3 έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Πτέραρχο Erdoǧan Gür.