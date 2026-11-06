Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Ελλάδας και Τουρκίας-Στο Εσκισεχίρ ο Αντιπτέραρχος Γεωργακόπουλος
Επισκέφθηκε τη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Παρά την ένταση για τη Navtex σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, οι επαφές μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας συνεχίζονται.
- Ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας της Ελλάδας, Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων στην Τουρκία από 3 έως 5 Νοεμβρίου.
- Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ των δύο χωρών.
- Κατά την επίσκεψη, ο Έλληνας Αρχηγός συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Πτέραρχο Erdoǧan Gür, στο Εσκισεχίρ.
Παρά την ένταση που δημιουργείται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τις τελευταίες ώρες με αφορμή την Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, οι επαφές Αθήνας και Άγκυρας συνεχίζονται.
Συγκεκριμένα, από την Τρίτη 3 έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, επισκέφθηκε τη Διοίκηση Μάχιμων Αεροπορικών Δυνάμεων, στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Πτέραρχο Erdoǧan Gür.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ
21:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μέχρι το τέλος του έτους
20:52 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story στο Instagram
11:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια
16:44 ∙ LIFESTYLE
Χώρισαν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη - Η ανακοίνωσή τους
14:24 ∙ LIFESTYLE
Εκτός Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός
17:40 ∙ LIFESTYLE