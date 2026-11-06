Θεσσαλονίκη: Νεκρός 50χρονος που το όχημα του συγκρούστηκε με ΙΧ και με αστικό λεωφορείο

Snapshot Ένας 50χρονος οδηγός οχήματος συγκρούστηκε με ΙΧ και αστικό λεωφορείο κοντά στο εμπορικό κέντρο One Salonica στη Θεσσαλονίκη.

Ο 50χρονος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ, ηλικίας 73 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά από το τροχαίο. Snapshot powered by AI

Με ΙΧ αυτοκίνητο και στη συνέχεια με αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε ΙΧ που οδηγούσε 50χρονος, το πρωί της Παρασκευής, κοντά στο εμπορικό κέντρο One Salonica.

Ο 50χρονος φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Aπό το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά το οδηγός του δεύτερου ΙΧ, ηλικίας 73 ετών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε στην περιοχή του One Salonica στις 11:45. Έντρομοι περαστικοί είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση. Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο.

Ο άνδρας διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του.

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