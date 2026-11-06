Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι – Το όχημα «καρφώθηκε» σε αστικό λεωφορείο

Snapshot Ένας άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε στη δυτική Θεσσαλονίκη και το όχημά του κινήθηκε ακυβέρνητο.

Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο στην περιοχή του One Salonica στις 11:45 το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Περαστικοί είδαν το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα χωρίς καμία αντίδραση από τον οδηγό. Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή ενώ οδηγούσε ένας άνδρας το πρωί της Παρασκευής (6/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας κινήθηκε ακυβέρνητο αφότου ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του με συνέπεια να συγκρουστεί με αστικό λεωφορείο.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε στην περιοχή του One Salonica στις 11:45. Έντρομοι περαστικοί είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση. Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.

Ο άνδρας διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του.

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