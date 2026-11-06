Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι – Το όχημα «καρφώθηκε» σε αστικό λεωφορείο
Ο άνδρας φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε
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- Ένας άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε στη δυτική Θεσσαλονίκη και το όχημά του κινήθηκε ακυβέρνητο.
- Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο στην περιοχή του One Salonica στις 11:45 το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.
- Ο οδηγός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Περαστικοί είδαν το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα χωρίς καμία αντίδραση από τον οδηγό.
Την τελευταία του πνοή ενώ οδηγούσε ένας άνδρας το πρωί της Παρασκευής (6/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας κινήθηκε ακυβέρνητο αφότου ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του με συνέπεια να συγκρουστεί με αστικό λεωφορείο.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε στην περιοχή του One Salonica στις 11:45. Έντρομοι περαστικοί είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση. Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.
Ο άνδρας διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», με τους γιατρούς να διαπιστώνουν το θάνατό του.