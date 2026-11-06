Συναγερμός για άνδρα στον Αγρίνιο: Πετά στον δρόμο ογκώδη αντικείμενα – Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Snapshot Άνδρας στο Αγρίνιο πετά ογκώδη αντικείμενα από το μπαλκόνι του, δημιουργώντας επικίνδυνη κατάσταση στην οδό Φιλελλήνων.

Η Αστυνομία απέκλεισε το τμήμα του δρόμου για να αποτρέψει τη διέλευση πεζών και οχημάτων.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον άνδρα και να τον πείσουν να σταματήσει τη ρίψη αντικειμένων.

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση επικρατεί το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στην οδό Φιλελλήνων, στο Αγρίνιο, εξαιτίας ενός ασυνήθιστου περιστατικού που έχει κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, άνδρας που βρίσκεται στο διαμέρισμά του άρχισε να πετά από το μπαλκόνι ογκώδη αντικείμενα (τενεκέδες με λάδι, μπαταρίες αυτοκινήτου κ.α.) τα οποία καταλήγουν στον δρόμο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για όσους κινούνται στην περιοχή.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να αποκλείουν τμήμα του δρόμου, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων από το επικίνδυνο σημείο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια επικοινωνίας με τον άνδρα. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τον προσεγγίσουν και να τον πείσουν να σταματήσει να πετά αντικείμενα, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της έντασης.

Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη, με βασικό μέλημα των αστυνομικών την προστασία των πολιτών και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

Διαβάστε επίσης