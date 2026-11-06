Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια 

Snapshot Κατεδαφίστηκε το σπίτι στα Βριλήσσια όπου έζησε ο αείμνηστος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας.

Το σπίτι συνδέθηκε με την προσωπική ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του Κύπριου κωμικού.

Η κατεδάφιση σηματοδοτεί την απώλεια ενός σημείου αναφοράς για τους παλιούς κατοίκους της περιοχής.

Ο Σωτήρης Μουστάκας απεβίωσε το 2007 και είχε δημιουργήσει αργότερα σπίτι στον Γέρακα.

Η κατοικία στα Βριλήσσια διατηρούσε ζωντανή τη μνήμη και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής. Snapshot powered by AI

Ένα κομμάτι από τις αναμνήσεις μιας άλλης εποχής χάνεται στα Βριλήσσια, καθώς το σπίτι στο οποίο έζησε για πολλά χρόνια ο αείμνηστος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας κατεδαφίζεται.

Φωτογραφία από τις εργασίες κατεδάφισης δημοσίευσε στο Facebook κάτοικος της περιοχής. Στο στιγμιότυπο φαίνονται εκσκαφείς να έχουν ήδη γκρεμίσει μεγάλο μέρος της κατοικίας, η οποία είχε συνδεθεί με την προσωπική ζωή του σπουδαίου Κύπριου κωμικού, που αγαπήθηκε όσο λίγοι από το κοινό μέσα από το θέατρο και τον κινηματογράφο.

«Το σπίτι στα Βριλήσσια που ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, σήμερα το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή», έγραψε ο κάτοικος στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Yπενθυμίζεται ότι ο Σωτήρης Μουστάκας έφυγε από τη ζωή το 2007, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Αν και τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργήσει το δικό του σπίτι στον Γέρακα, η κατοικία στα Βριλήσσια αποτέλεσε για μεγάλο διάστημα μέρος της καθημερινότητάς του και συνδέθηκε με τις αναμνήσεις όσων τον γνώρισαν από κοντά.

Για τους παλιούς κατοίκους της περιοχής, η κατεδάφιση του σπιτιού δεν είναι απλώς η απώλεια ενός ακόμη κτιρίου. Είναι το τέλος ενός σημείου αναφοράς που κρατούσε ζωντανή τη μνήμη ενός αγαπημένου ανθρώπου και μιας ολόκληρης εποχής.

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