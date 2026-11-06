Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου

Snapshot Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου και αναμένεται να καταθέσουν 80 μάρτυρες.

Η 25χρονη κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, δύο δικών της και ενός βρέφους φιλικού της προσώπου.

Η Μουρτζούκου δήλωσε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι πατέρας της, κάτι που αμφισβητεί ο δικηγόρος του μέσω παράστασης υποστήριξης κατηγορίας.

Η δίκη διεξάγεται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ειδικό σχέδιο φύλαξης από τις Αρχές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται θάνατοι βρεφών που συνέβησαν μεταξύ 2021 και 2023, καθώς και μια απόπειρα δολοφονίας το 2020. Snapshot powered by AI

Για την ερχόμενη Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Στη δίκη για την υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο πρόκειται να καταθέσουν 80 μάρτυρες.

Το πρωί της Πέμπτης (6/11) η Ειρήνη Μουρτζούκου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με σκυμμένο το κεφάλι και συνοδευόμενη από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Κατά τη μεταγωγή της από τα δικαστήρια η Ειρήνη Μοπυρτζούκου δήλωσε πως ο Ιωάννης Μουρτζούκος δεν είναι πατέρας της. Συγκεριμένα, η 25χρονη απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν «είναι πατέρας σου ο Ιωάννης Μουρτζούκος» απάντησε, «όχι, δεν είναι».

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο Ιωάννης Μουρτζούκος δήλωσε δια του δικηγόρου Όθωνα Παπαδόπουλου παράσταση υπoστήριξης των κατηγοριών σε βάρος της. Σε δηλώσεις του ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε πως δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται η κατηγορούμενη πως δεν είναι πατέρας της ο Ιωάννης Μουρτζούκος όταν διαρκώς στο παρελθόν δήλωνε το αντίθετο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έξω από το δικαστήριο είχε αναρτηθεί πανό από πολίτες που ανέγραφε τη φράση «Αθώες ψυχές, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ» και ένα ακόμα με τη φράση «Το μεγάλο γιατί».

Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας

Η δίκη της Μουρτζούκου που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Μάλιστα οι Αρχές έχουν ήδη καταρτίσει ειδικό σχέδιο φύλαξης, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας με αστυνομικές δυνάμεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του Δικαστικού Μεγάρου.

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες η Μουρτζούκου

Η 25χρονη κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών. Δύο δικά της παιδιά και ένα βρέφος που ανήκε σε φιλικό της πρόσωπο.

Όπως προκύπτει από το βούλευμα με το οποίο η 25χρονη παραπέμπεται σε δίκη, η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρά περιστατικά, με χρονική αφετηρία τα Χριστούγεννα του 2020. Τότε φέρεται να είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκονται, ωστόσο, τρεις θάνατοι βρεφών που καταγράφηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου τριών ετών.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες σχετίζονται με τον θάνατο του έξι μηνών βρέφους της φίλης της, Κατερίνας, τον Φεβρουάριο του 2021, την απώλεια του πρώτου παιδιού της κατηγορούμενης, μόλις 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022, καθώς και τον θάνατο της δεύτερης κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης, σε ηλικία δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

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