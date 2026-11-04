Ειρήνη Μουρτζούκου: Στο εδώλιο για τις δολοφονίες τριών βρεφών - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Πρόκειται για τις δολοφονίες των δύο δικών της παιδιών, καθώς και ενός ακόμη βρέφους, παιδιού φίλης της

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στο εδώλιο για τις δολοφονίες τριών βρεφών - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ειρήνη Μουρτζούκου δικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών για τη δολοφονία τριών βρεφών, δύο δικών της και ενός παιδιού φίλης της και έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις της.
  • Η εισαγγελέας περιγράφει την κατηγορούμενη ως οργανωμένη, βίαιη και αδίστακτη, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού.
  • Το παραπεμπτικό βούλευμα περιλαμβάνει και άλλες σοβαρές υποθέσεις από το 2020, όπως απόπειρα δολοφονίας και θανάτους βρεφών.
  • Η εισαγγελέας θεωρεί τον θάνατο της μικρότερης αδελφής της το 2014 ως αφετηρία της εγκληματικής της δράσης, χαρακτηρίζοντάς τον προάγγελο των επόμενων εγκλημάτων.
  • Η 25χρονη στόχευε συστηματικά ανυπεράσπιστα βρέφη για να επιβληθεί και να ελέγχει, ενώ το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον δεν θεωρείται ελαφρυντικό αλλά πλαίσιο ανάπτυξης χειριστικών συμπεριφορών.
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Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών, δύο δικών της παιδιών και ένα ακόμη βρέφους μίας φίλης της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κρατείτο στις φυλακές του Ελαιώνα από τον περασμένο Σεπτέμβρη, μετά την μεταγωγή της από τις φυλακές Κορυδαλλού. Η διαδικασία που ξεκινά σήμερα αφορά στις δολοφονίες των τριών βρεφών, τις οποίες έχει ήδη ομολογήσει.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της 25χρονης κατηγορούμενης.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας αφορά σειρά σοβαρών υποθέσεων που εκτείνονται από το 2020 και μετά:

  • Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.
  • 4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.
  • 19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών.
  • 17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της δύο μηνών κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης.

Παράλληλα, στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι από τη συμπεριφορά της δεν προκύπτει πως αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.

Η απαρχή της εγκληματικής πορείας

Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στον θάνατο της μικρότερης αδελφής της κατηγορούμενης, Ζωής, το 2014, τον οποίο η εισαγγελέας θεωρεί ως την αφετηρία της μετέπειτα εγκληματικής της δράσης.

Αν και η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης, η εισαγγελική πρόταση τη χαρακτηρίζει «προάγγελο» των εγκλημάτων που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι η κατηγορούμενη αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με «ανάλγητο τρόπο» ήδη από την εφηβική της ηλικία.

Κατά τις δικαστικές Αρχές, τα θύματα δεν επιλέγονταν τυχαία. Αντίθετα, η 25χρονη φέρεται να στόχευε συστηματικά ανυπεράσπιστα βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, επιδίωκε την απόλυτη κυριαρχία και τον έλεγχο, αντλώντας μια «διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, με συνεχείς μετακινήσεις και έντονη αστάθεια. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν προβάλλεται ως ελαφρυντικό, αλλά ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, ανέπτυξε από νεαρή ηλικία χειριστικές συμπεριφορές και μηχανισμούς εξαπάτησης που αργότερα αξιοποίησε στην εγκληματική της δράση.

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