Άγιος Νικόλαος: Πυρκαγιά ξέσπασε στη Σητεία - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση
Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Σητεία Λασιθίου περί τις 11:45.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα . Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Σητείας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
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