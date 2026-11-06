Άγιος Νικόλαος: Πυρκαγιά ξέσπασε στη Σητεία - Σε εξέλιξη πυροσβεστική επιχείρηση

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Σητεία Λασιθίου περί τις 11:45.

Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα . Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Σητείας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.