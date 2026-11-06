Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

Snapshot Ο 47χρο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο.

Ο Σπύρος διατηρούσε οικογενειακό φωτογραφείο στο κέντρο της Λαμίας μαζί με τον αδελφό του Γιάννη.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στον κόμβο του Μπράλου, όταν το ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και βρέθηκε τραυματισμένος σε απόσταση, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Οι αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην τοπική κοινωνία της Λαμίας η είδηση για την ταυτότητα του θύματος του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/11/2026) στον παράδρομο των Θερμοπυλών.

Ο άτυχος άνδρας που έχασε τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή του είναι ο επαγγελματίας φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος, ηλικίας μόλις 47 ετών. Μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη, συνέχιζαν με απόλυτη επιτυχία την οικογενειακή παράδοση, διατηρώντας το ιστορικό φωτογραφείο του πατέρα τους, Θανάση Σιμόπουλου, στο κέντρο της Λαμίας.

Ένα «μεγάλο παιδί» γεμάτο ζωή που απαθανάτιζε τις χαρές όλων μας

Η τραγική είδηση του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη. Ο Σπύρος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια ένα ευδιάθετο και χαμογελαστό «μεγάλο παιδί» που με τον φωτογραφικό του φακό είχε «ντύσει» τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές εκατοντάδων οικογενειών σε γάμους, βαφτίσεις και εκδηλώσεις.

Το κενό που αφήνει πίσω του στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους και στη μεγάλη παρέα του είναι δυσαναπλήρωτο.

Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λαμία. Ο 47χρονος αναχώρησε από το φωτογραφείο οδηγώντας με προορισμό τα Καμένα Βούρλα όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Η μοιραία όπως έμελλε σύγκρουση, έγινε λίγα μέτρα μετά τον κόμβο του Μπράλου, όταν ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Η πρόσκρουση του οχήματος με το μεγάλο ζώο ήταν τόσο σφοδρή που ο άτυχος άνδρας εκτινάχθηκε από την οροφή του οχήματος και κατέληξε πολλά μέτρα μακριά, μέσα στα χόρτα, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Λίγο πριν τις 21:30', διερχόμενος οδηγός εντόπισε το αυτοκίνητο εκτός οδοστρώματος και, καταλαβαίνοντας ότι επρόκειτο για σοβαρό συμβάν, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Δείτε το βίντεο:

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά για τον 47χρονο Σπύρο.

Κλιμάκιο του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας έφτασε ταχύτατα στο σημείο, κάνοντας εξονυχιστικές έρευνες σε όλη τη γύρω περιοχή για το ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο όχημα, ενώ ανέλαβε και τη διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών του τραγικού δυστυχήματος.

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