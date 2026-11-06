Λαμία: Νεκρός 47χρονος μετά από τροχαίο δυστύχημα με αγριογούρουνο - Εκτοξεύθηκε από το όχημα

Snapshot Ένας 47χρονος οδηγός σκοτώθηκε μετά από τροχαίο δυστύχημα με αγριογούρουνο στις Θερμοπύλες, έξω από τη Λαμία.

Το ατύχημα συνέβη στον παράδρομο των Θερμοπυλών, 300 μέτρα από τον κόμβο Μπράλου, όταν το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός εκτοξεύτηκε από το όχημα και βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από αυτό.

Διερχόμενος οδηγός εντόπισε τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το σημείο του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 47χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5/11, έξω από τη Λαμία, μετά από σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε το θύμα με αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο των Θερμοπυλών, μόλις 300 μέτρα από τον κόμβο του Μπράλου, όταν το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στον οδηγό, χωρίς να μπορέσει να αποφύγει τη σύγκρουση.

Μάλιστα, ήταν τόσο σφοδρή, που ο οδηγός εκτοξεύτηκε του οχήματος και κατέληξε μέτρα μακριά. Διερχόμενος οδηγός τον εντόπισε, αφού είδε το όχημα στο δρόμο και ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

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