Ασπρόπυργος: Τραγωδία με 20χρονο μοτοσικλετιστή - Χτύπησε σε καγκελόπορτα, κολώνα κι ανετράπη

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και διερχόμενους οδηγούς

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Ασπρόπυργος: Τραγωδία με 20χρονο μοτοσικλετιστή - Χτύπησε σε καγκελόπορτα, κολώνα κι ανετράπη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο, στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών.
  • Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και κολώνα ηλεκτροφωτισμού πριν ανατραπεί και βρεθεί στο οδόστρωμα.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και διερχόμενους οδηγούς.
  • Η έρευνα στοχεύει στο να αποσαφηνιστεί αν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα στο δυστύχημα.
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Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών.

Ένας νεαρός δικυκλιστής, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου.

Αρχικά προσέκρουσε στην συρόμενη καγκελόπορτα επιχείρησης, ακολούθως καρφώθηκε στην κολώνα ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στο ίδιο σημείο και βρέθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέληξε.

Ο νεαρός μοτοσυκλετιστής ήταν μόλις 20 ετών με τις Αρχές να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις από τους ανθρώπους της επιχείρησης, αλλά και από διερχόμενους οδηγούς, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί πώς έγινε το δυστύχημα, κι αν ενεπλάκη κάποιο άλλο όχημα.

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