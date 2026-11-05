Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

Ο άτυχος οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημά του μετά από σφοδρή σύγκρουση στον παράδρομο των Θερμοπυλών το βράδυ της Πέμπτης.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας γνωστός επαγγελματίας της Φθιώτιδας σκοτώθηκε σε τροχαίο κοντά στη Λαμία όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο στον παράδρομο των Θερμοπυλών.
  • Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημά του και τραυματίστηκε θανάσιμα.
  • Το ατύχημα δεν έγινε άμεσα αντιληπτό λόγω του απόλυτου σκότους και αποκαλύφθηκε όταν διερχόμενος οδηγός βρήκε το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις αρχές.
  • Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση και εξετάζει αν υπήρχε και δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσης.
  • Η άμεση κινητοποίηση ασθενοφόρου και αστυνομικών δεν μπόρεσε να σώσει τον οδηγό, ο οποίος είχε ήδη υποστεί θανατηφόρο τραυματισμό.
Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος σκέπασε την τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, έξω από τη Λαμία. Ένας ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός επαγγελματίας της περιοχής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, σε ένα δυστύχημα που προκάλεσε σοκ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στον παράδρομο των Θερμοπυλών, μόλις 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, όταν ένα μεγάλο αγριογούρουνο πετάχτηκε εντελώς ξαφνικά στο οδόστρωμα, κόβοντας το νήμα της ζωής του άτυχου άνδρα.

trochaio-agr06-600x450.jpg

Σύμφωνα με το lamiareport η σύγκρουση του Ι.Χ. με το μεγαλόσωμο ζώο ήταν τόσο βίαιη που η κατάληξη υπήρξε μοιραία. Η σφοδρότητα ήταν τέτοια, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκτιναχθεί κυριολεκτικά έξω από την καμπίνα του αυτοκινήτου. Ο άνδρας έπεσε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο του τροχαίου, τραυματισμένος θανάσιμα.

Κι όμως, εξαιτίας του απόλυτου σκότους που επικρατούσε στη συγκεκριμένη περιοχή, το θύμα δεν έγινε άμεσα αντιληπτό. Το σκηνικό της τραγωδίας αποκαλύφθηκε με καθυστέρηση, όταν ένας διερχόμενος οδηγός παρατήρησε το χτυπημένο όχημα να βρίσκεται ακινητοποιημένο στον δρόμο. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, σταμάτησε αμέσως για να ελέγξει τον χώρο και εντόπισε τον άνδρα, ειδοποιώντας κατεπειγόντως τις αρχές μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.

trochaio-agr04-600x450.jpg

Η έρευνα της Τροχαίας

Την ίδια ώρα, η κινητοποίηση ήταν άμεση. Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσε ταχύτατα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά.

Στο σημείο μετέβη και πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν τη διενέργεια προανάκρισης προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Μάλιστα, οι άνδρες της Τροχαίας διεξήγαγαν για αρκετή ώρα εξονυχιστικές έρευνες στη γύρω περιοχή μέσα στη νύχτα, ελέγχοντας το ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο μοιραίο αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσης με το αγριογούρουνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Η ελληνική ναυτιλία είναι παγκόσμια δύναμη – Το μήνυμα για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

23:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες αποκτά αριστερό δήμαρχο

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ και τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

23:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοζάνη: Επί ποδός η Πολιτική Προστασία για τον χειμώνα με νέα οχήματα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Ιράν έστειλε πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμά του στους Αμερικανούς

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από το κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα έβαλε με τον σύμβουλο του προέδρου, Στίβεν Μίλερ επειδή απέλασε φίλους της

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: «Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα» – Έπεσαν οι υπογραφές για τις νέες φυλακές

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Απόφαση - σάλος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια: Χάρη σε 548 μελλοθάνατους

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε Λύκειο της Κρήτης – Στο Αστυνομικό Τμήμα έξι μαθητές

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Εκνευρισμός Μελόνι με τις Βρυξέλλες για το ουκρανικό: «Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Χεσούς ντε Μιγκέλ: Οδυνηρό αντίο - Εκατοντάδες στην κηδεία του αδικοχαμένου επιθετικού της Τενερίφης

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρενίτιδα στον e-ΕΦΚΑ με 190.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης – Ο φόβος για το 2027

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε μεζονέτα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ζητήθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για τον Άιζενκοτ – Το «άνοιγμα» στα κόμματα Χαρεντί δίνει διέξοδο στην αντιπολίτευση

21:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το πρώτο στέλεχος του Τραμπ που παραιτείται μετά τη βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb - Γιώργος Μαζωνάκης: Ποια ουσία από όσες ανιχνεύθηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις οδήγησε στον θάνατό του

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το πρώην μοντέλο - Το σπαρακτικό μήνυμα της στενής φίλης της

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις τουριστών στη Νότια Αφρική: Φόβοι ότι θυσιάστηκαν σε τελετές «muti»

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος νεογέννητου: Ίχνη κοκαΐνης στην πιπίλα του - Στη φυλακή οι γονείς

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονικό αμόκ στην Τουρκία με 8 νεκρούς: Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών πριν συλληφθεί

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Πήδηξε στο ποτάμι να αυτοκτονήσει - Οι δαγκωματιές από το κροκόδειλο της έσωσαν τελικά τη ζωή

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Οπλισμένος με καραμπίνα εκτελεί κόσμο - Στους 8 οι νεκροί, άφαντος ο δράστης

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Εφιάλτης με κλωνοποίηση φωνής για 85χρονη - Πώς απατεώνες άδειασαν το σπίτι της με τεχνητή νοημοσύνη

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ζητήθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης για τον Άιζενκοτ – Το «άνοιγμα» στα κόμματα Χαρεντί δίνει διέξοδο στην αντιπολίτευση

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

17:43LIFESTYLE

Kimmarie Johnson: Πέθανε η ηθοποιός στα 50 της - Νέα απώλεια για το θρυλικό «Beverly Hills, 90210»

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: «Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα» – Έπεσαν οι υπογραφές για τις νέες φυλακές

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός 62χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

17:31ΥΓΕΙΑ

5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ