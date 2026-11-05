Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

Snapshot Ένας γνωστός επαγγελματίας της Φθιώτιδας σκοτώθηκε σε τροχαίο κοντά στη Λαμία όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο στον παράδρομο των Θερμοπυλών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το όχημά του και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το ατύχημα δεν έγινε άμεσα αντιληπτό λόγω του απόλυτου σκότους και αποκαλύφθηκε όταν διερχόμενος οδηγός βρήκε το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις αρχές.

Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση και εξετάζει αν υπήρχε και δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η άμεση κινητοποίηση ασθενοφόρου και αστυνομικών δεν μπόρεσε να σώσει τον οδηγό, ο οποίος είχε ήδη υποστεί θανατηφόρο τραυματισμό. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος σκέπασε την τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, έξω από τη Λαμία. Ένας ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός επαγγελματίας της περιοχής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, σε ένα δυστύχημα που προκάλεσε σοκ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στον παράδρομο των Θερμοπυλών, μόλις 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, όταν ένα μεγάλο αγριογούρουνο πετάχτηκε εντελώς ξαφνικά στο οδόστρωμα, κόβοντας το νήμα της ζωής του άτυχου άνδρα.

Σύμφωνα με το lamiareport η σύγκρουση του Ι.Χ. με το μεγαλόσωμο ζώο ήταν τόσο βίαιη που η κατάληξη υπήρξε μοιραία. Η σφοδρότητα ήταν τέτοια, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εκτιναχθεί κυριολεκτικά έξω από την καμπίνα του αυτοκινήτου. Ο άνδρας έπεσε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο του τροχαίου, τραυματισμένος θανάσιμα.

Κι όμως, εξαιτίας του απόλυτου σκότους που επικρατούσε στη συγκεκριμένη περιοχή, το θύμα δεν έγινε άμεσα αντιληπτό. Το σκηνικό της τραγωδίας αποκαλύφθηκε με καθυστέρηση, όταν ένας διερχόμενος οδηγός παρατήρησε το χτυπημένο όχημα να βρίσκεται ακινητοποιημένο στον δρόμο. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, σταμάτησε αμέσως για να ελέγξει τον χώρο και εντόπισε τον άνδρα, ειδοποιώντας κατεπειγόντως τις αρχές μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης 112.

Η έρευνα της Τροχαίας

Την ίδια ώρα, η κινητοποίηση ήταν άμεση. Στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσε ταχύτατα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τον οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά.

Στο σημείο μετέβη και πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν τη διενέργεια προανάκρισης προκειμένου να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Μάλιστα, οι άνδρες της Τροχαίας διεξήγαγαν για αρκετή ώρα εξονυχιστικές έρευνες στη γύρω περιοχή μέσα στη νύχτα, ελέγχοντας το ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο μοιραίο αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσης με το αγριογούρουνο.

Διαβάστε επίσης