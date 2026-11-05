Χανιά: Σήμερα το Εφετείο του 45χρονου της Porsche για το τροχαίο δυστύχημα

Snapshot Ο 45χρονος οδηγός της Porsche δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε 21χρονο στη Λεωφόρο Σούδας τον Ιανουάριο του 2025.

Διεξάγεται έρευνα για τη στάση των αστυνομικών που τον άφησαν ελεύθερο μετά τον αρχικό έλεγχο την ημέρα του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Στο Τριμελές Εφετείο Κρήτης στα Χανιά δικάζεται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σε δεύτερο βαθμό ο 45χρονος οδηγός της Porsche για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στη Λεωφόρο Σούδας με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Τον περασμένο Ιανουάριο, είχε πραγματοποιηθεί η δίκη σε πρώτο βαθμό, με την έδρα να κηρύσσει τον 45χρονο οδηγό, ομόφωνα ένοχο χωρίς κανένα ελαφρυντικό επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 18 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, αναφέρει το zarpanews.

Ο οδηγός της Porsche παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο 45χρονος βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ και υπότροπος, χωρίς δίπλωμα κι όμως, τρεις ώρες αργότερα ήταν ξανά πίσω από το τιμόνι της Porsche του και ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του 21χρονου Παναγιώτη.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, μετά το δυστύχημα ο οδηγός βρέθηκε με 1,99 mg αλκοόλ στο αίμα και θετικός στα αντιψυχωσικά δηλαδή, γεγονός που συνεπάγεται πως μετά τον αστυνομικό έλεγχο συνέχισε να καταναλώνει ουσίες.

Για την υπόθεση πραγματοποιείται έρευνα για τη στάση των Αστυνομικών το βράδυ του μοιραίου τροχαίου, καθώς μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, αφέθηκε ελεύθερος.

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