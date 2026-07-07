Νέα επιστολή της οικογένειας Καρατζή για το δυστύχημα: Στρέφουν τα βέλη τους κατά των αστυνομικών

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε τα Χανιά και στοίχισε τη ζωή στον 22χρονο Παναγιώτη Καρατζή, η οικογένειά του επανέρχεται με νέα δημόσια επιστολή, ζητώντας απαντήσεις για τους χειρισμούς των αστυνομικών αρχών πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Στην επιστολή, η οικογένεια στρέφει εκ νέου τα βέλη της στις ενέργειες των αστυνομικών που είχαν ελέγξει τον οδηγό της Porsche λίγη ώρα πριν από το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως -όπως αναφέρει- οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ήταν υπότροπος και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ σε επίπεδα σχεδόν τριπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου, του επετράπη να συνεχίσει την πορεία του.

Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα, κάνοντας λόγο για αντιφατικές εξηγήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα και ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Αναλυτικά η επιστολή της οικογένειας Καρατζή:

«“Τα παράπονά σας στο νομοθέτη”

Ο νομοθέτης λένε νομοθετεί κι εμείς εφαρμόζουμε. Τα ξημερώματα όμως της 11ης Ιανουαρίου 2025 έπραξαν κατά το δοκούν και δεν έκαναν αυτό που ο νομοθέτης λέει.

Τώρα που οι πολίτες διαμαρτύρονται θυμήθηκαν τον νομοθέτη.

“Αν δεν στηρίξεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει”… “Τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας”. Ότι και να γίνει εμείς δεν φταίμε. Και να ξέρουμε ότι φταίμε, σιγά μη το παραδεχτούμε.

Εδώ ο νομοθέτης πήγε περίπατο!

Άραγε, τι τηλέφωνο έγινε και άφησαν έναν οδηγό σχεδόν με το τριπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και υπότροπο να φύγει;

Στην αρχή είπαν… “άνωθεν εντολή”. Μετά “πράξαμε υπηρεσιακά βάσει πάγιας τακτικής μας”. Μετά τα έριξαν στους Εισαγγελείς ότι τάχα τους έχουν πει τα σαββατοκύριακα μην μας στέλνετε αυτόφωρα.

Προσπαθούν με κάθε τρόπο να βγάλουν την τεράστια ευθύνη για τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου από πάνω τους.

Κι όμως, δεν βγήκε κανείς από αυτούς να μιλήσει για τους τρεις κρατικούς λειτουργούς εκείνης της νύχτας, που εξ αιτίας τους χάθηκε ο Παναγιώτης.

Τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου 2025 οι τρεις αστυνομικοί άφησαν τον “οδηγό” της Porsche να συνεχίσει την πορεία του και να σκοτώσει ένα νέο άνθρωπο. Δέχτηκαν τηλέφωνο; Ήταν φίλος τους; Το πήραν πάνω τους;

Οτι και να έχει γίνει ας αναλάβουν την ευθύνη τους. Υποτίθεται ότι έχουν ορκισθεί να υπηρετούν τους πολίτες και όχι οποιαδήποτε συμφέροντα.

Χαιρόμαστε τους τίμιους ένστολους που με ψηλά το κεφάλι και με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης κάνουν τη δουλειά τους.

Λυπούμαστε για έναν μικρό αριθμό συναδέλφων τους που είναι ή πιόνια διαφόρων ή εντελώς ανίκανοι.

Εμείς είμαστε με την πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία με την βοήθεια της Δικαιοσύνης πρέπει να εξαφανιστεί.

Η οικογένεια του Παναγιώτη

Παρεπιμπτόντως, ο “οδηγός της Porsche” συνεχίζει να πηγαινοέρχεται Αθήνα – Χανιά, δείχνοντας ότι ακόμα και έγκλειστος λαμβάνει εξυπηρετήσεις».

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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