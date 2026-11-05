Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ – Ένας τραυματίας

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας άνδρας έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν ή γύρω στις 20:00, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Αρτάκης, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας thestival.gr.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, ο άνδρας φέρει κάκωση στο κεφάλι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή.

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