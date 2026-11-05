Τροχαίο με παράσυρση 12χρονης στον Πύργο

Snapshot 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη διασταύρωση Πατρών και Δεληγιάννη στον Πύργο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από παροχή πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί 12χρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Πατρών και Δεληγιάννη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και παρέλαβε το παιδί για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.

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