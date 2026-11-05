Η εντυπωσιακή «βροχή» μετεώρων κορυφώνεται σήμερα - Πώς θα δείτε τις Ταυρίδες

Η αρχή στα εντυπωσιακά φαινόμενα του Νοεμβρίου γίνεται με τις Νότιες Ταυρίδες, που είναι γνωστές για τις φωτεινές βολίδες τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Η εντυπωσιακή «βροχή» μετεώρων κορυφώνεται σήμερα - Πώς θα δείτε τις Ταυρίδες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η βροχή μετεώρων των Νότιων Ταυρίδων κορυφώνεται σήμερα 5 Νοεμβρίου, με φωτεινές βολίδες ορατές κυρίως τις βραδινές ώρες.
  • Οι Νότιες και Βόρειες Ταυρίδες συνδέονται με τα υπολείμματα του κομήτη 2P/Encke και παράγουν φωτεινές, αργές μετεωρικές τροχιές.
  • Οι Βόρειες Ταυρίδες κορυφώνονται στις 12 Νοεμβρίου και οι Λεοντίδες στις 18 Νοεμβρίου, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για παρατήρηση μετεώρων.
  • Ο Νοέμβριος περιλαμβάνει σημαντικές αστρονομικές φάσεις Σελήνης και την εμφάνιση των πλανητών Κρόνου, Δία, Άρη και Ερμή στον νυχτερινό ουρανό.
  • Η παρατήρηση των μετεώρων είναι καλύτερη από σκοτεινά σημεία μακριά από τη φωτορύπανση και απαιτεί υπομονή και προσαρμογή των ματιών στο σκοτάδι.
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Ένα εντυπωσιακό θέαμα υπόσχεται ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου, καθώς τρεις διαφορετικές βροχές μετεώρων θα κορυφώσουν τη δραστηριότητά τους μέσα στον μήνα, δίνοντας στους φίλους της αστρονομίας την ευκαιρία να παρατηρήσουν φωτεινές τροχιές να διασχίζουν τον ουρανό.

Η αρχή γίνεται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με τις Νότιες Ταυρίδες, ενώ ακολουθούν οι Βόρειες Ταυρίδες στις 12 Νοεμβρίου και οι Λεοντίδες στις 18 του μηνός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Νότιες Ταυρίδες, καθώς, παρά τον σχετικά μικρό αριθμό μετεώρων που παράγουν, είναι γνωστές για τις εντυπωσιακές φωτεινές βολίδες τους, οι οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και από πιο φωτεινά σημεία του ουρανού.

Παράλληλα, ο Κρόνος κυριαρχεί στον νυχτερινό ουρανό μετά τη δύση του Ηλίου, ενώ ο Δίας και ο Άρης κάνουν την εμφάνισή τους μετά τα μεσάνυχτα. Στις 24 Νοεμβρίου θα έχουμε επίσης την Πανσέληνο του μήνα.

Τα αστρονομικά φαινόμενα του Νοεμβρίου καταγράφονται στο ημερολόγιο που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Νότιες Ταυρίδες: Η βροχή μετεώρων που ξεχωρίζει για τις φωτεινές βολίδες

Το πρώτο σημαντικό αστρονομικό φαινόμενο του μήνα είναι η βροχή μετεώρων των Νότιων Ταυρίδων, η οποία κορυφώνει τη δραστηριότητά της σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με καλύτερο χρονικό διάστημα παρατήρησης τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με το αστρονομικό ημερολόγιο του ΙΑΑΔΕΤ, η κορύφωση τοποθετείται στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, οι παρατηρητές δεν χρειάζεται να περιμένουν μια συγκεκριμένη στιγμή, καθώς τα μετέωρα μπορούν να εμφανιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Νότιες Ταυρίδες αποτελούν ετήσια βροχή μετεώρων, η οποία συνδέεται με τα υπολείμματα του κομήτη 2P/Encke. Ο συγκεκριμένος κομήτης έχει τη συντομότερη γνωστή τροχιακή περίοδο από τους γνωστούς κομήτες του Ηλιακού Συστήματος, καθώς ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε περίπου 3,3 χρόνια.

Καθώς η Γη περνά μέσα από το νέφος σκόνης και μικρών θραυσμάτων που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης, τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρά της με μεγάλη ταχύτητα, θερμαίνονται και καίγονται, δημιουργώντας τις φωτεινές γραμμές που αποκαλούμε «πεφταστέρια».

βροχή μετεώρων

Στιγμιότυπο από βροχή μετεώρων

Αυτό που κάνει τις Ταυρίδες ξεχωριστές είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα φωτεινές βολίδες, δηλαδή μετέωρα που λάμπουν πολύ περισσότερο από τα συνηθισμένα.

Σύμφωνα με τον Μπιλ Κουκ, επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος Μετεωροειδών της NASA, οι Ταυρίδες δεν παράγουν μεγάλο αριθμό μετεώρων, ωστόσο όταν εμφανίζεται μία φωτεινή βολίδα, είναι δύσκολο να την ξεχάσει κανείς, καθώς αφήνει μια εντυπωσιακή φωτεινή γραμμή στον ουρανό. «Αυτό που κάνει τις Ταυρίδες θεαματικές είναι ότι είναι πλούσιες σε φωτεινές φωτιές, δεν είναι πολλές, αλλά όταν δείτε μία, θα την θυμάστε. Θα αφήσει μια λαμπρή ουρά στον ουρανό».

Οι Νότιες Ταυρίδες παράγουν κατά μέσο όρο περίπου πέντε μετέωρα την ώρα. Η ταχύτητά τους φτάνει τα 104.600 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε σύγκριση με άλλες βροχές μετεώρων κινούνται σχετικά πιο αργά. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτεινές τροχιές τους μπορούν να παραμείνουν ορατές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βολίδες είναι τόσο φωτεινές ώστε να ξεπερνούν σε λαμπρότητα ακόμη και την Αφροδίτη. Κάποιες αφήνουν πίσω τους φωτεινά ίχνη ιονισμένων μορίων του αέρα, τα οποία εξαφανίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ άλλες δημιουργούν νέφη καπνού που μπορεί να παραμείνουν ορατά για αρκετά λεπτά.

Πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε τις Ταυρίδες από την Ελλάδα

Το καλό με τις βροχές μετεώρων είναι ότι δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή κιάλια, καθώς τα μετέωρα είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Οι Νότιες Ταυρίδες μπορούν να παρατηρηθούν από σχεδόν κάθε σημείο του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες και ο ουρανός είναι καθαρός.

Για καλύτερη παρατήρηση, οι ειδικοί προτείνουν:

  • Επιλογή σκοτεινού σημείου: Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τα έντονα φώτα των πόλεων. Ένα σημείο με περιορισμένη φωτορύπανση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε περισσότερα μετέωρα.
  • Παρατήρηση με γυμνό μάτι: Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τηλεσκόπιο. Τα μετέωρα εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του ουρανού και ένα ευρύ οπτικό πεδίο είναι προτιμότερο.
  • Εντοπισμός του Ωρίωνα: Ένας εύκολος τρόπος για να προσανατολιστείτε είναι να εντοπίσετε πρώτα τον αστερισμό του Ωρίωνα και τη χαρακτηριστική ζώνη του. Κοιτάζοντας προς τα δεξιά του θα βρείτε τον αστερισμό του Ταύρου, από τον οποίο φαίνεται να προέρχονται τα μετέωρα.
  • Υπομονή και προσαρμογή των ματιών: Αφιερώστε τουλάχιστον 30 λεπτά στην παρατήρηση, αποφεύγοντας να κοιτάζετε την οθόνη του κινητού σας. Τα μάτια χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στο σκοτάδι.
  • Δεν χρειάζεται, πάντως, να κοιτάζετε αποκλειστικά προς τον αστερισμό του Ταύρου. Τα μετέωρα μπορούν να διασχίσουν μεγάλο μέρος του ουρανού, επομένως αρκεί να έχετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

Στην Ελλάδα, όσοι βρίσκονται μακριά από το έντονο φως της Αθήνας και των άλλων μεγάλων αστικών κέντρων θα έχουν καλύτερες συνθήκες παρατήρησης. Ακόμη και σε περιοχές της Αττικής, ωστόσο, μια τοποθεσία με περιορισμένο τεχνητό φωτισμό μπορεί να προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Σημαντικό ρόλο παίζουν φυσικά και οι καιρικές συνθήκες. Η συννεφιά μπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει εντελώς την παρατήρηση, ενώ η υγρασία και η ατμοσφαιρική διαύγεια επηρεάζουν επίσης την ορατότητα.

πεφταστέρια

Οι Βόρειες Ταυρίδες και οι Λεοντίδες ακολουθούν μέσα στον Νοέμβριο

Οι Νότιες Ταυρίδες δεν είναι η μοναδική ευκαιρία του μήνα για παρατήρηση μετεώρων. Το αστρονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει ακόμη δύο σημαντικές βροχές, οι οποίες θα κορυφώσουν τη δραστηριότητά τους μέσα στις επόμενες ημέρες.

Βόρειες Ταυρίδες - 12 Νοεμβρίου

Λίγες ημέρες μετά τις Νότιες Ταυρίδες, τη σκυτάλη παίρνουν οι Βόρειες Ταυρίδες, με την κορύφωσή τους να αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου, στις 20:00 ώρα Ελλάδας.

Πρόκειται για διαφορετικό ρεύμα μετεώρων, το οποίο επίσης συνδέεται με το νέφος υπολειμμάτων του κομήτη Encke. Οι δύο βροχές έχουν κοινή προέλευση, αλλά αποτελούν ξεχωριστές δραστηριότητες, με διαφορετικές περιόδους κορύφωσης.

Οι Βόρειες Ταυρίδες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους στα μέσα Οκτωβρίου και αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Λεοντίδες - 18 Νοεμβρίου

Το τρίτο σημαντικό ραντεβού του Νοεμβρίου είναι με τις Λεοντίδες, οι οποίες κορυφώνουν τη δραστηριότητά τους στις 18 Νοεμβρίου, στις 02:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το ημερολόγιο του ΙΑΑΔΕΤ.

Η συγκεκριμένη βροχή μετεώρων είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές εξάρσεις δραστηριότητας που μπορεί να παρουσιάσει, αν και δεν συμβαίνει κάθε χρόνο με την ίδια ένταση.

Για όσους θέλουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, οι μεταμεσονύκτιες ώρες και η επιλογή ενός σκοτεινού σημείου μακριά από τη φωτορύπανση αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Οι πλανήτες που θα κυριαρχήσουν στον ουρανό

Πέρα από τις βροχές μετεώρων, ο Νοέμβριος έχει και άλλες ενδιαφέρουσες αστρονομικές στιγμές.

Στις 9 Νοεμβρίου θα έχουμε Νέα Σελήνη, ενώ στις 17 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει το Πρώτο Τέταρτο. Η Πανσέληνος του μήνα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου, στις 17:00, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 25 Νοεμβρίου, η Σελήνη θα βρίσκεται στο Περίγειο, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πλανητική εικόνα του μήνα. Ο Κρόνος θα είναι ο πρωταγωνιστής του βραδινού ουρανού μετά τη δύση του Ηλίου, ενώ ο Δίας και ο Άρης θα κάνουν την εμφάνισή τους μετά τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα, στις 21 Νοεμβρίου, στις 02:00, ο Ερμής θα φτάσει στη μέγιστη δυτική αποχή του από τον Ήλιο, σε γωνιακή απόσταση 19,6 μοιρών. Η συγκεκριμένη θέση αφορά τη μέγιστη φαινομενική γωνιακή απόσταση του πλανήτη από τον Ήλιο και προσφέρει ευκαιρία παρατήρησης, κυρίως στον πρωινό ουρανό.

Στις 11 Νοεμβρίου, στις 06:00, ο Αντάρης θα βρίσκεται 0,3 μοίρες βόρεια της Σελήνης, ενώ στις 28 Νοεμβρίου, στις 03:00, ο Πολυδεύκης θα βρίσκεται 4,2 μοίρες βόρεια του φυσικού μας δορυφόρου.

Τέλος, στις 30 Νοεμβρίου, στις 22:00, ο Άρης θα βρίσκεται 3,3 μοίρες βόρεια της Σελήνης.

βροχή μετεώρων

Το αστρονομικό ημερολόγιο του Νοεμβρίου 2026

Συγκεντρώσαμε τις σημαντικότερες ημερομηνίες και ώρες των αστρονομικών φαινομένων, σύμφωνα με το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

1 Νοεμβρίου, 22:00: Τελευταίο Τέταρτο Σελήνης.

5 Νοεμβρίου, 21:00: Κορύφωση βροχής μετεώρων Νότιων Ταυρίδων.

9 Νοεμβρίου, 09:00: Νέα Σελήνη.

11 Νοεμβρίου, 06:00: Ο Αντάρης βρίσκεται 0,3° βόρεια της Σελήνης.

12 Νοεμβρίου, 20:00: Κορύφωση βροχής μετεώρων Βόρειων Ταυρίδων.

13 Νοεμβρίου, 20:00: Η Σελήνη στο Απόγειο.

17 Νοεμβρίου, 14:00: Πρώτο Τέταρτο Σελήνης.

18 Νοεμβρίου, 02:00: Κορύφωση βροχής μετεώρων Λεοντίδων.

21 Νοεμβρίου, 02:00: Ο Ερμής στη μέγιστη δυτική αποχή (19,6°).

24 Νοεμβρίου, 17:00: Πανσέληνος.

25 Νοεμβρίου, 23:00: Η Σελήνη στο Περίγειο.

28 Νοεμβρίου, 03:00: Ο Πολυδεύκης βρίσκεται 4,2° βόρεια της Σελήνης.

30 Νοεμβρίου, 22:00: Ο Άρης βρίσκεται 3,3° βόρεια της Σελήνης.

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