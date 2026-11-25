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Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία και πιλοτική λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Αττικής υπέγραψαν, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης.

Ο υφυπουργός υπέγραψε ως έχων την αρμοδιότητα επί της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και των δύο εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Εξωτερικών, Enterprise Greece και Export Credit Greece.

Το Γραφείο θα λειτουργεί στο πλαίσιο των δομών της Περιφέρειας Αττικής και των εποπτευόμενων φορέων της, αποτελώντας το σημείο σύνδεσής της με τις υπηρεσίες οικονομικής διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο εξωτερικό και τους δύο εποπτευόμενους φορείς, Enterprise Greece και Export Credit Greece. Στόχος είναι να αξιοποιείται η γνώση του δικτύου για τις διεθνείς αγορές στον σχεδιασμό δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων της Αττικής, είτε κάνουν τα πρώτα τους εξαγωγικά βήματα είτε επιδιώκουν να διευρύνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό.

Χαρδαλιάς: Στηρίζουμε έμπρακτα την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Με τη σημερινή υπογραφή, η συνεργασία μας με το υπουργείο Εξωτερικών, την Enterprise Greece και την Export Credit Greece αποκτά σταθερή βάση. Για αυτή την κοινή προσπάθεια, θέλω να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, με τον οποίο μοιραζόμαστε τη βούληση να στηρίξουμε έμπρακτα την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Αττικής.

Η δημιουργία Γραφείου Εξωστρέφειας ανοίγει νέους δρόμους για τις επιχειρήσεις της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Θέλουμε μια επιχείρηση που σχεδιάζει το πρώτο της βήμα στο εξωτερικό να ξέρει πού θα απευθυνθεί, πώς θα ενημερωθεί για την αγορά που την ενδιαφέρει και ποια εργαλεία έχει στη διάθεσή της.

Η στήριξη του παραγωγικού κόσμου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής μας Αρχής. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και ενισχύουμε τις συνεργασίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις της Αττικής να καινοτομούν, να γίνονται πιο ανταγωνιστικές και να διευρύνουν τη διεθνή παρουσία τους. Και σε αυτή την προσπάθεια, προμετωπίδα είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός μας, η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Η ίδια στρατηγική εξωστρέφειας στηρίζει την προσπάθειά μας να προσελκύσουμε επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες συνεργασίας για τις τοπικές επιχειρήσεις. Η Αττική έχει τη δυναμική μιας μητρόπολης με διεθνή εμβέλεια και καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας. Εδώ ζει το 45% του πληθυσμού της Ελλάδας, παράγεται το 48% του εθνικού ΑΕΠ και συγκεντρώνεται το 42% των θέσεων απασχόλησης της χώρας.

Με το δίκτυο της οικονομικής μας διπλωματίας μπορούμε να παρουσιάζουμε πιο στοχευμένα τις δυνατότητες της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας σε όλους όσοι αναζητούν πού θα επενδύσουν. Η αξία της συνεργασίας μας θα κριθεί στις ευκαιρίες που θα ανοίξει για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της Αττικής».

Θεοχάρης: Κάνουμε πράξη το πρόταγμα και την εθνική στρατηγική της εξωστρέφειας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Το υπουργείο Εξωτερικών και η Περιφέρεια Αττικής έχουμε ένα κοινό όραμα: Να προβάλλουμε στη διεθνή κοινότητα, από κοινού και με όλες μας τις δυνάμεις, την περιοχή της πρωτεύουσας και μέσω αυτής ολόκληρη την πατρίδα μας. Να ανοίξουμε νέους επιχειρηματικούς δρόμους, να δημιουργήσουμε υπεραξία και, πάνω από όλα, πολλές και καλές καινούργιες θέσεις εργασίας.

Με άλλα λόγια, να κάνουμε πράξη το πρόταγμα και την εθνική στρατηγική της εξωστρέφειας. Και όχι σε θεωρητικό και αφηρημένο επίπεδο, αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με στόχους και λογοδοσία, για την πραγμάτωση της οικονομικής και επιχειρηματικής εξωστρέφειας.

Σήμερα, λοιπόν, με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και εμένα εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στον συντονισμό δύο δημόσιων φορέων που εξ ορισμού επωμίζονται την ευθύνη να δημιουργήσουν, στο άμεσο μέλλον, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Έχουμε ήδη συζητήσει για το πώς θα σχεδιάσουμε τη διασύνδεση της Περιφέρειας, της Enterprise Greece και της Export Credit Greece με τους επιχειρηματίες του Λεκανοπεδίου, πώς θα στηρίξουμε τις εξαγωγές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, πώς θα προσελκύσουμε ισχυρές ξένες επενδύσεις στην Αττική. Η υπογραφή του Μνημονίου επιβεβαιώνει τη θέληση και την απόφαση της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και κάθε συνέργεια – εξ ου και είναι πολύτιμη η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής- προκειμένου η Αθήνα και η Ελλάδα να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Με τα αυτονόητα οφέλη που αυτό συνεπάγεται, για την εθνική οικονομία και τους συμπολίτες μας».

Βουτσινάς: Η εξωστρέφεια θέλει συντονισμό, όχι αποσπασματικές πρωτοβουλίες

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Βουτσινάς, ο οποίος δήλωσε: «Η υπογραφή του σημερινού μνημονίου μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής δεν είναι τυπικότητα. Δείχνει ότι η εξωστρέφεια θέλει συντονισμό, όχι αποσπασματικές πρωτοβουλίες.

Η Enterprise Greece έχει τα εργαλεία και τις διεθνείς διασυνδέσεις. Η Περιφέρεια Αττικής ξέρει τις επιχειρήσεις της από κοντά. Αυτό που συχνά λείπει είναι ο δρόμος προς την πολύ μικρή επιχείρηση, εκεί όπου χτίζεται η πραγματική οικονομία. Τα Επιμελητήρια μπορούν να ανοίξουν αυτόν τον δρόμο. Η Κεντρική Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος είναι έτοιμη να συμβάλει. Για να φτάσει η συνεργασία μέχρι το τελευταίο κατάστημα και το τελευταίο εργαστήριο. Η εξωστρέφεια δεν είναι προνόμιο των μεγάλων. Είναι υπόθεση κάθε επιχείρησης, σε κάθε γωνιά της Αττικής».

Οι τέσσερις άξονες του Γραφείου Εξωστρέφειας

• Συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα. Η Περιφέρεια θα συνεργάζεται με επιμελητήρια, επιχειρηματικούς συνδέσμους και άλλους τοπικούς φορείς, ώστε οι ανάγκες που διαπιστώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να καθορίζουν τον σχεδιασμό των κοινών δράσεων.

• Στήριξη των εξαγωγών. Η συνεργασία περιλαμβάνει ενημέρωση για τις αγορές του εξωτερικού, υποστήριξη για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, καθώς και πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω της Export Credit Greece.

• Προσέλκυση επενδύσεων. Η Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις δομές εξωστρέφειας του Υπουργείου και την Enterprise Greece, θα προβάλλει τις επενδυτικές δυνατότητες της Αττικής σε διεθνή φόρα, εκθέσεις και συναντήσεις με την επενδυτική κοινότητα.

• Ανάδειξη της ταυτότητας της Αττικής. Κοινές δράσεις διεθνούς προβολής θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μητροπολιτικής Αττικής, τους κλάδους που ξεχωρίζουν και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεών της.

Κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις

Το Μνημόνιο Συνεργασίας ανοίγει τον δρόμο για σειρά κοινών πρωτοβουλιών με άμεσα οφέλη για την επιχειρηματική κοινότητα της Αττικής. Στις ενδεικτικές δράσεις, περιλαμβάνονται η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα εφοδιάσουν τις τοπικές επιχειρήσεις με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη δραστηριοποίησή τους σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ η ενεργοποίηση των τοπικών παραγωγικών φορέων θα ενισχύσει τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργειών. Παράλληλα, η διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής μάρκετινγκ και branding αναμένεται να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και την ανταγωνιστική θέση της Αττικής διεθνώς.

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αποτελέσει η κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για το Γραφείο Εξωστρέφειας, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και τακτική αξιολόγηση των δράσεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Το Μνημόνιο έχει τριετή διάρκεια. Μετά την υπογραφή, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα ορίσουν σημεία επαφής και θα εξειδικεύσουν τις κοινές δράσεις. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και οργάνωσης της πιλοτικής λειτουργίας του Γραφείου, προβλέπονται επίσης μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση του προσωπικού που θα το στελεχώσει.

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν, από πλευράς Περιφέρειας Αττικής, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς και η Γενική Διευθύντρια του φορέα Έφη Φιλιοπούλου, καθώς και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

Από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) και Πρόεδρος της Εnterprise Greece Δημήτρης Σκάλκος, ο Πρέσβης και Διευθυντής του Διπλωματικού - Ιδιαίτερου Γραφείου του ΓΓ ΔΟΣΕ Γεώργιος Δασκαλόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εnterprise Greece Δρ Μαρίνος Γιαννόπουλος και η Νομική Σύμβουλος του Υφυπουργού Κλαίρη Τριανταφύλλου.

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