Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα πάνω από την Αττική

Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική προγραμματίζονται για σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, περίπου στις 11:00, όπως ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Οι πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.