Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα πάνω από την Αττική
Οι πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική προγραμματίζονται για σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, περίπου στις 11:00, όπως ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.
Οι πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο με παράσυρση 12χρονης στον Πύργο
10:16 ∙ WHAT THE FACT
Γείτονας ζητά αποζημίωση 3.540€ για 250 καρότσια με φύλλα που μαζεύει ετησίως
10:14 ∙ ANNOUNCEMENTS
Black Friday: Μήπως ήρθε η ώρα να ανανεώσεις τις συσκευές της κουζίνας σου;
08:11 ∙ ΚΑΙΡΟΣ