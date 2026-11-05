ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Στον ανακριτή σήμερα ο Κώστας Φιρινίδης - Στη φυλακή ήδη η Μανησιώτη

Οι δωρεές μετατρέπονταν από τον Φιρινίδη σε προσωπικά έξοδα, όπως ταξίδια, πολυτελή ξενοδοχεία και ακριβά αξεσουάρ

Μιχάλης Παπαδάκος

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Στον ανακριτή σήμερα ο Κώστας Φιρινίδης - Στη φυλακή ήδη η Μανησιώτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κώστας Φιρινίδης κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.
  • Οι δωρεές μετατρέπονταν από τον Φιρινίδη σε προσωπικά έξοδα, όπως ταξίδια, πολυτελή ξενοδοχεία και ακριβά αξεσουάρ.
  • Η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, προφυλακίστηκε μετά την απολογία της, παρά τις προσπάθειες να ρίξει την ευθύνη στον Φιρινίδη και τον εθισμό της στον τζόγο.
  • Αναμένεται ότι και ο Κώστας Φιρινίδης θα προφυλακιστεί μετά την απολογία του, βάσει του κατηγορητηρίου και των στοιχείων.
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Την πόρτα του ανακριτή περνά από ώρα σε ώρα ο Κώστας Φιρινίδης, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση υπεξαίρεσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Ο πρόεδρος και ιδρυτής της ΜΚΟ Παιδική Χαρά, έκλεβε τα όνειρα παιδιών και των οικογενειών τους για ένα καλύτερο «αύριο» εκμεταλλευόμενος την αγάπη του απλού κόσμου, αλλά κι επωνύμων δωρητών, για τη νοσηλεία και την περίθαλψη των παιδιών.

Ο Κώστας Φιρινίδης μετέτρεπε μεγάλο μέρος των δωρεών σε ταξίδια, τραπέζια στα μπουζούκια, ακριβά αξεσουάρ κι οχήματα, πολυτελή ξενοδοχεία και ταξίδια.

Η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, παρότι προσπάθησε να τα ρίξει όλα σ' εκείνον και τον εθισμό του στον τζόγο, δεν έπεισε ούτε κατά διάνοια ανακριτή και εισαγγελέα που με συνοπτικές διαδικασίες διέταξαν την προφυλάκισή της.

Κάτι αντίστοιχο, αναμένεται να γίνει βάσει κατηγορητηρίου και πειστηρίων και με τον Κώστα Φιρινίδη, ο οποίος μετά την απολογία του θα ακολουθήσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- την ίδια διαδρομή...

Με την απολογία του Φιρινίδη πέφτει η αυλαία της ανακριτικής διαδικασίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση και σειρά παίρνουν τα δικαστήρια. Είχαν προηγηθεί οι απολογίες της 35χρονης (πρώην) συντρόφου του, του 32χρονου αδελφού της γυναίκας και των τριών προσώπων που συνδέονται με το σκέλος της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων (ένας 43χρονος αρχιδιαιτητής, ένας 35χρονος διαιτητής κι ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας).

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