Απάτη με ΜΚΟ: «Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών στα νοσοκομεία

Snapshot Η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ερευνάται για απάτη και υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.

Η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή προσέγγιζε γονείς άρρωστων παιδιών σε νοσοκομεία, χωρίς να αποκαλύπτει τη σχέση της με τη ΜΚΟ, και οργάνωνε έρανο προληπτικά.

Οι γονείς υπεγράφαν έγγραφα που υποτίθεται ότι τους εξασφάλιζαν το σύνολο των χρημάτων, αλλά λάμβαναν μόνο μικρό μέρος για βασικά έξοδα.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επαναλάμβαναν εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων με αλλαγμένα στοιχεία παιδιών και γονέων για να ξεγελούν τους δωρητές.

Καταγγελίες δείχνουν ότι οι γονείς δεν ενημερώνονταν για τα πραγματικά ποσά που συγκεντρώνονταν, ενώ τους ζητούσαν να χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», την οποία διηύθυναν ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη. Η οργάνωση ερευνάται για εκτεταμένη απάτη, υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά, αλλά και για πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα με στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Σύμφωνα με τον Alpha, η 35χρονη φέρεται να προσέγγιζε γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν σε παιδοογκολογικά νοσοκομεία, επιχειρώντας να εντοπίσει οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες. Όπως αναφέρεται, δεν αποκάλυπτε ότι είχε η ίδια σχέση με τη διοίκηση της ΜΚΟ, αλλά παρουσίαζε την οργάνωση ως έναν φορέα που θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια. Μάλιστα, φέρεται να τηλεφωνούσε στον 37χρονο ιδρυτή λέγοντας: «Κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει. Σας παρακαλώ μεσολαβώ εγώ για να τη βοηθήσετε».

Η ίδια φέρεται να ενημέρωνε τους γονείς ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει έρανος προληπτικά, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα σε περίπτωση που στο μέλλον κρινόταν αναγκαία η νοσηλεία του παιδιού στο εξωτερικό, ακόμη κι αν εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τέτοια ιατρική ανάγκη. «Δεν χρειάζεται να πάει ακόμα στο εξωτερικό, αλλά εμείς θα κάνουμε τον έρανο για να μαζευτούν τα χρήματα. Σε περίπτωση που οι θεράποντες γιατροί σας πουν ότι πρέπει να πάει στο εξωτερικό, να έχετε μαζέψει τα χρήματα», έλεγε στις οικογένειες.

Κατέβαλλαν μόνο ένα μικρό μέρος του ποσού στους γονείς

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα μέλη της οργάνωσης ζητούσαν από τους γονείς να υπογράψουν έγγραφα με τα οποία αποδέχονταν ότι θα λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που θα συγκεντρώνονταν από τον έρανο. Ωστόσο, φέρεται να τους κατέβαλλαν μόνο ένα μικρό μέρος του ποσού, προκειμένου να καλύψουν βασικά έξοδα, όπως μετακινήσεις και διαμονή στην Αθήνα.

«Μας προσέγγισε η σύζυγος του Προέδρου. Ήταν ιδιαίτερα στοργική. Έκλαιγε μαζί μας. Κάποια στιγμή έκανε μια ανάρτηση για χρήματα για το παιδί μας με την ένδειξη επείγον, χωρίς να μας ρωτήσει. Της είπα ευγενικά να την κατεβάσει γιατί δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Τότε εκείνη μας είπε αν χρειαστεί να πάει το παιδί στο εξωτερικό θα χρειαστούν χρήματα. Που θα τα βρείτε τότε;», είπε γυναίκα από το περιβάλλον 4χρονου παιδιού που εξαπατήθηκε.

Για την υπόθεση που αφορά οικογένεια από το Αγρίνιο, ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ είχε υποστηρίξει: «Να σταματήσω το παιδί σου ότι να μεταβείς στο εξωτερικό, είτε θα μεταβείς στην Ιταλία είτε στη Γαλλία. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε ελέγξει ότι χρήζει βοηθείας. Ό, τι μπαίνει στο λογαριασμό είναι μόνο γι αυτό το παιδί. Θα πάρουν οι γονείς όλα τα αποδεικτικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν ακριβώς τι έχει μπει στο λογαριασμό. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να ξέρει ότι και το ευρώ, το ένα ευρώ που θα βάλει θα πιάσει τόπο».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν τη συγκίνηση που προκαλούσαν οι φωτογραφίες των παιδιών, προκειμένου να συγκεντρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά από δωρητές. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες που παρουσίασε ο Alpha, οι εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης φέρεται να επαναλαμβάνονταν με αλλαγμένα στοιχεία παιδιών, γονέων και τηλεφωνικών αριθμών.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που μετέδωσε ο Alpha:

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: Πρώτον πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει.

Γονέας: Μάλιστα πρόεδρε.

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: Για να το δίνουμε στον κόσμο. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις σε κάρτα.

Γονέας: Ναι, μου το είπε η [κατηγορούμενη].

37χρονος πρόεδρος ΜΚΟ: Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν έχουμε ξανακάνει ανάρτηση. Και εσένα δεν σε λένε Αλέξανδρο αλλά Αλέκο.

Γονέας: Μάλιστα πρόεδρε.

Ο γονέας που συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνομιλία ανέφερε ότι δεν θυμόταν το ακριβές ποσό που είχε λάβει, ενώ αποκάλυψε ότι είχε υπογράψει υπεύθυνη δήλωση χωρίς να γνωρίζει πόσα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί στον λογαριασμό.

«Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά είχα πάρει. Είχα υπογράψει και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχομαι τα χρήματα που πήρα, αλλά δεν μου είπαν ποτέ πόσα χρήματα μπήκαν μέσα στο λογαριασμό. Έχουν μαζευτεί παραπάνω από 320.000 ή 250.000 ευρώ για το παιδί μου και μου έχουν δώσει 25.

Ερωτηθείς εάν είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον 37χρονο, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε να χρησιμοποιήσει διαφορετικό όνομα, απάντησε: «Μου τα είπε όλα αυτά και λέω δεν ξέρω εγώ απ'αυτά. Λέω κάνε ότι νομίζεις».

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