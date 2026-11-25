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Την πρώτη κατάρριψη ρωσικού αεριωθούμενου drone τύπου Shahed («Geran») από σύστημα αεράμυνας λέιζερ ανακοίνωσε την Τετάρτη ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε θέματα αμυντικής τεχνολογίας, Σεργκέι «Flash» Μπεσκρέστνοφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, την οποία συνόδευσε με σχετικό βίντεο, ο Μπεσκρέστνοφ ανέφερε ότι οι μονάδες αεράμυνας λέιζερ «Blysk» της ιδιωτικής εταιρείας Carmine Sky δείχνουν τα πρώτα τους αποτελέσματα σε συνθήκες μάχης. «Πρόσφατα, ένα μαχητικό λέιζερ που εγκαταστάθηκε για την προστασία εγκατάστασης κρίσιμης υποδομής κατέρριψε ένα αεριωθούμενο drone “Geran” για πρώτη φορά στον κόσμο», έγραψε. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε την ακριβή ημερομηνία, την τοποθεσία ή την έκδοση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, αν και το σύστημα φέρεται να τέθηκε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στο Κίεβο στις αρχές Νοεμβρίου.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος «Ιδιωτική Αεράμυνα» με την υποστήριξη του τεχνολογικού cluster Brave1. Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, έως τις 14 Οκτωβρίου οι ιδιωτικές μονάδες αεράμυνας είχαν καταρρίψει περισσότερους από 60 ρωσικούς εναέριους στόχους. Ο Μπεσκρέστνοφ διευκρίνισε ωστόσο πως «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για μαζική παραγωγή του λέιζερ», προσθέτοντας ότι οι δοκιμές συνεχίζονται και χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία «πολύ πολύπλοκη και ακριβή», την ώρα που αρκετές ουκρανικές εταιρείες εργάζονται πάνω σε αντίστοιχα συστήματα.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Blysk και τα χαρακτηριστικά του στόχου

Η κατασκευάστρια εταιρεία Carmine Sky είχε δηλώσει στο BBC News Ukraine στις 19 Νοεμβρίου ότι το Blysk εκπέμπει δέσμη ισχύος 4 κιλοβάτ με εμβέλεια έως ένα χιλιόμετρο. Για να διαπεράσει το περίβλημα ενός Shahed απαιτούνται «αρκετά δευτερόλεπτα». Τις πρώτες ημέρες της ανάπτυξής του, το σύστημα δεν κατάφερε να πλήξει στόχους εξαιτίας της συννεφιάς και της ομίχλης πάνω από το Κίεβο. Η εταιρεία ξεκαθάρισε επίσης ότι το Blysk δεν συνδέεται με το πρόγραμμα λέιζερ Tryzub, το οποίο είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Η αναχαίτιση αεριωθούμενων drones αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση λόγω της ταχύτητας και του ύψους πτήσης τους. Σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, το ρωσικό αεριωθούμενο Geran-5 αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 450 χιλιομέτρων την ώρα και πετά σε ύψος έως περίπου 6 χιλιόμετρα. Η χρήση λέιζερ προσφέρει μια σαφώς φθηνότερη λύση σε σχέση με τους δαπανηρούς αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, αν και η επίδοση του Blysk δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η σύγκριση με το ισραηλινό Iron Beam

Στον διεθνή ανταγωνισμό των οπλικών συστημάτων λέιζερ ξεχωρίζει το ισραηλινό Iron Beam της εταιρείας Rafael, το οποίο διαθέτει ισχύ 100 κιλοβάτ και έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση drones, ρουκετών και όλμων σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων. Το σύστημα παραδόθηκε στον ισραηλινό στρατό τον Δεκέμβριο του 2025, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Calcalist τον Αύγουστο, δεν είχε καταστεί ακόμη πλήρως επιχειρησιακό. Η Rafael έχει πάντως ανακοινώσει ότι μικρότερα τακτικά λέιζερ της αναχαίτισαν δεκάδες drones της Χεζμπολάχ σε προηγούμενες συγκρούσεις.