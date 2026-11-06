Πώς η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» μπλόκαρε τον ερανικό λογαριασμό για τη μικρή Μαριτίνα

Snapshot Ο ερανικός λογαριασμός της μητέρας της Μαριτίνας μπλοκαρίστηκε μετά από καταγγελία συγγενικού προσώπου των κατηγορουμένων που αμφισβήτησε τον ερανικό του χαρακτήρα.

Η καταγγελία φέρεται να είχε στόχο να μεταφερθούν οι δωρεές προς τη Μαριτίνα μέσω των λογαριασμών της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ώστε οι κατηγορούμενοι να ελέγχουν τη διαχείριση των χρημάτων.

Η οικογένεια δεν γνωρίζει ακόμα πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ ούτε αν υπήρχε ειδικός λογαριασμός αποκλειστικά για τη Μαριτίνα.

Η ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων αναμένεται να είναι αυστηρή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και ίσως προκύψουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία.

Ο δικηγόρος κάλεσε άλλες οικογένειες που θεωρούν ότι έχουν υποστεί ζημιά από τη ΜΚΟ να καταθέσουν καταγγελίες για να διευκολυνθεί η διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του ερανικού λογαριασμού που είχε δημιουργήσει η μητέρα της μικρής Μαριτίνας έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Αθανασόπουλος. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΕΡΤ ανέφερε ότι την καταγγελία στην τράπεζα φέρεται να υπέβαλε συγγενικό πρόσωπο των κατηγορουμένων, το οποίο προηγουμένως είχε καταθέσει 100 ευρώ στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι ο λογαριασμός δεν είχε ερανικό χαρακτήρα και πως δεν υπήρχε πραγματική ανάγκη οικονομικής στήριξης του παιδιού.

Κατά τον κ. Αθανασόπουλο, η συγκεκριμένη κίνηση είχε ως στόχο οι δωρεές προς τη Μαριτίνα να περνούν μέσα από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», δίνοντας στους κατηγορουμένους τη δυνατότητα να ελέγχουν τη διαχείριση των χρημάτων. Μάλιστα, περιέγραψε ότι την ίδια στιγμή που ο προσωπικός λογαριασμός της μητέρας είχε δεσμευτεί, άτομα από την οργάνωση εμφανίζονταν στην οικογένεια ως πρόθυμοι να προσφέρουν βοήθεια, χωρίς, όπως υποστήριξε, να αποκαλύπτουν ότι συνδέονταν με την καταγγελία.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, η μητέρα είχε επιλέξει να δημιουργήσει έναν δικό της τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ενισχύουν απευθείας την οικογένεια για τις ανάγκες του παιδιού. Όταν, όμως, η ύπαρξή του έγινε αντιληπτή από τους κατηγορουμένους, συγγενικό τους πρόσωπο φέρεται να κατέθεσε αρχικά το ποσό των 100 ευρώ και ακολούθως να απευθύνθηκε στην τράπεζα, αμφισβητώντας τον χαρακτήρα του λογαριασμού και την ανάγκη συγκέντρωσης χρημάτων.

Αποτέλεσμα ήταν η τράπεζα να προχωρήσει αρχικά στο μπλοκάρισμά του, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η αποδέσμευσή του. Ο Αλέξης Αθανασόπουλος έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την προσπάθεια ελέγχου των οικονομικών ενισχύσεων, αλλά και την παρεμπόδιση της βοήθειας που ήθελαν να προσφέρουν οι πολίτες στη μικρή Μαριτίνα και την οικογένειά της.

Η οικογένεια δεν γνωρίζει ακόμη πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ

Μέχρι στιγμής, η οικογένεια της μικρής δεν έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας και, ως εκ τούτου, δεν γνωρίζει εάν συγκεντρώθηκαν χρήματα ειδικά για τη Μαριτίνα μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της ΜΚΟ, ούτε ποιο ήταν το ύψος των ποσών.

Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος, την επόμενη εβδομάδα η οικογένεια πρόκειται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, έχοντας ήδη επικοινωνήσει με τον ανακριτή στη Θεσσαλονίκη. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στη δικογραφία και να εξετάσει αναλυτικά τις οικονομικές κινήσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποια χρηματικά ποσά κατατέθηκαν στους λογαριασμούς της οργάνωσης, ποιοι ήταν οι καταθέτες, για ποιον σκοπό προορίζονταν οι δωρεές, αλλά και πώς τελικά διακινήθηκαν τα χρήματα.

Σε ερώτηση για το εάν υπήρχε ειδικός τραπεζικός λογαριασμός της ΜΚΟ αποκλειστικά για τη Μαριτίνα, ο κ. Αθανασόπουλος απάντησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης. Όπως διευκρίνισε, η οργάνωση διατηρούσε έναν γενικό λογαριασμό για τη συγκέντρωση δωρεών που αφορούσαν διαφορετικές περιπτώσεις και ανάγκες. Η εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας αναμένεται να αποσαφηνίσει εάν υπήρχαν καταθέσεις που προορίζονταν ειδικά για τη συγκεκριμένη οικογένεια.

«Η ποινική μεταχείριση θα είναι ιδιαιτέρως αυστηρή»

Ιδιαίτερα αυστηρή εκτίμησε ότι θα είναι η ποινική αντιμετώπιση των κατηγορουμένων ο δικηγόρος της οικογένειας, τονίζοντας πως η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο επιβολής ισόβιας κάθειρξης, εξήγησε ότι τα αδικήματα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα δεν επισύρουν τέτοια ποινή. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η τελική νομική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από το σύνολο των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν και από το εάν θα αποκαλυφθούν επιπλέον αξιόποινες πράξεις.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και σε άλλες περιπτώσεις παιδιών που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχασαν τη ζωή τους, ενώ είχαν προηγουμένως συγκεντρωθεί χρήματα για τη θεραπεία τους, τα οποία φέρεται να μην αξιοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν. Εφόσον οι σχετικές καταγγελίες επιβεβαιωθούν, όπως υπογράμμισε, ενδέχεται να ανακύψουν ακόμη σοβαρότερα νομικά ζητήματα.

Κάλεσμα στις οικογένειες που θεωρούν ότι εξαπατήθηκαν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, ο Αλέξης Αθανασόπουλος απηύθυνε έκκληση σε οικογένειες που εκτιμούν ότι έχουν υποστεί ζημία από τη δράση της ΜΚΟ να απευθυνθούν στις δικαστικές Αρχές και να συμμετάσχουν ενεργά στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως επισήμανε, όσο περισσότερες καταγγελίες εξεταστούν, τόσο πληρέστερη θα είναι η εικόνα που θα σχηματίσουν οι αρμόδιες Αρχές για τη δράση της οργάνωσης και τις πιθανές οικονομικές ζημίες που υπέστησαν οικογένειες. Τόνισε, επίσης, ότι όσοι θεωρούν πως αδικήθηκαν θα πρέπει να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους, συμβάλλοντας με τη μαρτυρία και τα στοιχεία τους στην απονομή της Δικαιοσύνης.

«Η οικογένεια ελπίζει πλέον μόνο σε ένα θαύμα»

Στο τέλος της συνέντευξής του, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η μικρή Μαριτίνα, περιγράφοντας την αγωνία της οικογένειάς της για την εξέλιξη της υγείας της.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση του παιδιού παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και η μικρή εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της. «Η οικογένειά της και όλοι μας ελπίζουμε πλέον μόνο σε ένα θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τη δραματική πραγματικότητα που βιώνουν οι δικοί της άνθρωποι.