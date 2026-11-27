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Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει έντονα τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κινούνται σε αρκετές περιπτώσεις σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από εκείνα που καταγράφονται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί, κυρίως μέσω επιδομάτων και μέτρων προσωρινής ανακούφισης, η επιβάρυνση στο κόστος διαβίωσης παραμένει ισχυρή.

Ενδεικτική είναι η εικόνα στην ενέργεια: η τιμή του φυσικού αερίου που φτάνει στα νοικοκυριά μέσω του δικτύου αυξήθηκε κατά 80% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο. Πρόκειται για ποσοστό περίπου τετραπλάσιο από την αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη, αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα ενοίκια, στα τρόφιμα, αλλά και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ταξίδια και τη διαμονή. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε πολλές από αυτές τις κατηγορίες.

Πληθωρισμός 5,7% και μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια

Τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,7%, καταγράφοντας την τέταρτη υψηλότερη επίδοση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πέρα από το φυσικό αέριο, έντονη ήταν και η άνοδος στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 17,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, όταν η αντίστοιχη μεταβολή στην Ευρωζώνη ήταν 7,8% και στην ΕΕ 6,9%.

Η επιβάρυνση αναμένεται να αποτυπωθεί και στα στοιχεία του Νοεμβρίου, καθώς οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν σημαντικές αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια.

Ανοδικά κινούνται και οι χρεώσεις στην ύδρευση. Η αύξηση στην Ελλάδα έφτασε το 12,1%, έναντι 4% στην Ευρωζώνη, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τα ενοίκια απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στο μέτωπο της στέγασης. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη άνοδος περιορίστηκε στο 2,7%.

Η αύξηση αυτή κατατάσσει τη χώρα στην πέμπτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα ενοίκια. Τα στοιχεία προκύπτουν από τις μισθώσεις που δηλώνονται στην εφορία, χωρίς να αποτυπώνουν πλήρως την εικόνα της αγοράς, καθώς μέρος των μισθωμάτων παραμένει αδήλωτο ή δηλώνεται σε χαμηλότερα ποσά.

Ανησυχητική είναι και η μηνιαία μεταβολή. Από τον Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο του 2026, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,3%, ποσοστό που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ και είναι πολλαπλάσιο από την αύξηση του 0,3% που καταγράφηκε τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη.

Νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα παρά τις παρεμβάσεις

Αυξητικές πιέσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα, παρά τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί για τον περιορισμό των τιμών. Τον Οκτώβριο η μηνιαία άνοδος στην Ελλάδα έφτασε το 3,1%, την υψηλότερη μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ και σχεδόν οκταπλάσια από την αντίστοιχη μεταβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα τυποποιημένα τρόφιμα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1% μέσα σε έναν μήνα, με την Ελλάδα να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ, παρότι βρισκόταν σε εξέλιξη η λεγόμενη «συμφωνία κυρίων» για τη μείωση των τιμών.

Σε ετήσια βάση, σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως τα τυριά, τα δημητριακά πρωινού, το γιαούρτι, η μαργαρίνη, αλλά και διάφορες κατηγορίες κρέατος.

Ειδικότερα, οι τιμές των τυριών αυξήθηκαν κατά 2,4% στην Ελλάδα, την ώρα που στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 2,3%. Το γιαούρτι ανατιμήθηκε κατά 1,9%, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στο αιγοπρόβειο κρέας, όπου έφτασε το 9,1%. Στο μοσχαρίσιο κρέας η άνοδος διαμορφώθηκε στο 6,5%, έναντι 4,1% στην Ευρωζώνη.

Οι ανατιμήσεις στα τυριά και στο αιγοπρόβειο κρέας συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με τη μειωμένη διαθεσιμότητα γάλακτος και κρέατος, εξαιτίας της συρρίκνωσης του ζωικού κεφαλαίου μετά τις επιπτώσεις ζωονόσων, όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός.

«Πετούν» οι τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία

Το αυξημένο κόστος δεν περιορίζεται στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Ακριβότερες έχουν γίνει και οι μετακινήσεις, καθώς και η διαμονή σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Οκτώβριο, τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα ήταν ακριβότερα κατά 31,9% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση αυτή ήταν η υψηλότερη στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 8,7%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ξενοδοχεία. Οι τιμές διαμονής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 27,6% μέσα σε έναν χρόνο, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη άνοδος ήταν 6,9%.

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