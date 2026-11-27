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Έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα το Δώρο Χριστουγέννων 2026, όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία.

Το τελικό ποσό που θα δουν στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι εξαρτάται από τις αποδοχές τους, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, καθώς και τις προβλεπόμενες κρατήσεις. Συγκεκριμένα, ολόκληρο το δώρο καταβάλλεται σε όσους εργάστηκαν αδιάλειπτα στον ίδιο εργοδότη από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ σε περίπτωση πρόσληψης μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησης νωρίτερα, καταβάλλεται η αναλογία που αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι το Δώρο Χριστουγέννων είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, είτε εργάζονται με σύμβαση αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, καθώς και ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν σε όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Δώρο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό, με προσαύξηση 4,1666% λόγω του συντελεστή αδείας.

Επομένως, οι συνολικές μικτές αποδοχές του Δώρου διαμορφώνονται περίπου στο 104,17% του μηνιαίου μισθού.

Για όσους δεν συμπλήρωσαν ολόκληρο το οκτάμηνο, εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός. Ειδικότερα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού, με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Τι ισχύει για άδειες, ασθένεια και αποχώρηση από την εργασία

Στον υπολογισμό του Δώρου λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές των εργαζομένων. Σε αυτές είναι δυνατόν να συνυπολογίζονται πρόσθετες αμοιβές, όπως υπερωρίες και νυχτερινά, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η κανονική άδεια δεν επηρεάζει αρνητικά το δικαίωμα στο Δώρο, καθώς συνυπολογίζεται κανονικά.

Για τις περιόδους ασθένειας ισχύει διαφορετικό καθεστώς, καθώς η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από το αν και για πόσο διάστημα καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η πρόωρη αποχώρηση από την εργασία δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος. Όσοι παραιτηθούν ή απολυθούν πριν τις 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται την αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στον χρόνο διατήρησης της εργασιακής τους σχέσης.

Τι να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν το λάβουν

Η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, ωστόσο δεν μπορούν να παραλείψουν την καταβολή του ή να την αντικαταστήσουν με παροχή σε είδος.

Εάν το ποσό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν σχετική καταγγελία.

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