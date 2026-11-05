ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Προφυλακίστηκε ο Κώστας Φιρινίδης -Τα έριξε όλα στον εθισμό του στον τζόγο

Ο Φιρινίδης απέδωσε τις πράξεις του στον εθισμό του στον τζόγο

Μιχάλης Παπαδάκος

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Προφυλακίστηκε ο Κώστας Φιρινίδης -Τα έριξε όλα στον εθισμό του στον τζόγο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Κώστας Φιρινίδης προφυλακίστηκε για υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές της ΜΚΟ Παιδική Χαρά.
  • Ο Φιρινίδης απέδωσε τις πράξεις του στον εθισμό του στον τζόγο.
  • Η σύντροφος του Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, προφυλακίστηκε δύο μέρες νωρίτερα.
  • Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
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Στη φυλακή οδηγείται με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο Κώστας Φιρινίδης, ο οποίος κατηγορείται για την υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές, στην ΜΚΟ Παιδική Χαρά της οποίας ήταν επικεφαλής, για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Το δρόμο για τη φυλακή είχε πάρει δυο μέρες νωρίτερα και η σύντροφός του Βασιλική Μανησιώτη, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Όλα έγιναν λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του, ο Κώστας Φιρινίδης ισχυρίστηκε πως «όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησης μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ δεν αποδόθηκαν. Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα. Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα και αυτό φαίνεται από τα αρχεία στις στοιχηματικές. Σε καθημερινή βάση μπορεί να είχα ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο».

Τσάκος: «Ομολόγησε τις πράξεις του, είναι συντετριμμένος»

«Ομολόγησε τις πράξεις του, δηλώνει ότι είναι συντετριμμένος, απόλυτα μετανιωμένος. Το δηλώνει πραγματικά και δεν είναι προσχηματική αυτή η δήλωση. Έδωσε εξηγήσεις στον κ. ανακριτή, θεωρώ με ειλικρίνεια, για το ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

Προσδιορίζει το ποσό που δεν αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών γύρω στις 600.000 ευρώ. Η ανάκριση τώρα ξεκινάει. Οπότε ας αφήσουμε όλοι με ψυχραιμία να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του 37χρονου, Κωνσταντίνος Τσάκος.

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