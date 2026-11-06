Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Η ποινή επιβλήθηκε μετά από καταγγελία του Ολυμπιακού για ένα story στο Instagram που ανέβασε ο Γιαννακόπουλος.

Στο story ακουγόταν σύνθημα σχετικό με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Επιβλήθηκε πρόστιμο 60.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 30.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή. Snapshot powered by AI

Μετά από νέα καταγγελία του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε για story του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για 10 μήνες. Ο λόγος; Γιατί ανέβασε ένα βίντεο σε story, στο οποίο ακουγόταν ένα σύνθημα σχετικό με το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ!

Παράλληλα, επιβλήθηκαν 60 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον ίδιο και 30 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στην «πράσινη» ΚΑΕ.

Φυσικά, ο Παναθηναϊκός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ για τη συγκεκριμένη ποινή.