Χώρισαν Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη - Η ανακοίνωσή τους

Snapshot Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μετά από έναν χρόνο γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού.

Η απόφασή τους ελήφθη σε κλίμα συνεννόησης, αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης.

Παραμένουν προσηλωμένοι στην κοινή ανατροφή, προστασία και ψυχική ηρεμία του παιδιού τους.

Ζητούν από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους και να επιδείξουν διακριτικότητα.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Snapshot powered by AI

Τον χωρισμό τους γνωστοποίησαν μέσω κοινής ανακοίνωσης η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης.

Ειδικότερα, σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδιστές έκαναν γνωστό μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους ότι επέλεξαν να χωρίσουν, έπειτα από έναν χρόνο γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, η απόφασή τους ελήφθη σε κλίμα συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού, ενώ υπογραμμίζεται πως προτεραιότητά τους παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων τους

«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιούτους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.

Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου

Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».

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