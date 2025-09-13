Ανδρομάχη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: «Σε ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»

Η Ανδρομάχη γιόρτασε με μια τρυφερή ανάρτηση τα πρώτα γενέθλια του γιου της, ο οποίος γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2024, καρπός της σχέσης της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Την Παρασκευή, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία όπου κρατά αγκαλιά το παιδί της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση μίλησε για τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν από τη στιγμή της γέννησής του και για το πώς η ζωή της έχει αλλάξει ριζικά από τότε.

Όπως έγραψε η Ανδρομάχη στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές. Ερωτάκι μου μικρούλικο δεν το πιστεύω πώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά. Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ’ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ευχαριστούμε γι’αυτήν την ευλογία. Σε λατρεύουμε μωράκι μου. Γιώργο Λιβάνη, το παιδάκι μας».