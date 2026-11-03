Ciara Mageaan: Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της με τον σύζυγό της να κουβαλάει το φέρετρό της

Snapshot Η Ιρλανδή αθλήτρια στίβου Ciara Mageaan πέθανε σε ηλικία 34 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Τόμας Μοράν.

Ο σύζυγός της, Τόμας Μοράν, μεταφέρε το φέρετρο της Ciara στην εκκλησία του Αγίου Πατρικίου στο Ballyphilip, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της.

Η τελετή πλαισιώθηκε από παίκτες του Gaelic Athletic Club του Portaferry που σχημάτισαν φρουρά τιμής και συνοδεύσαν τη σορό.

Ο ιερέας Μάρτιν Κέλι, που γνώριζε την αθλήτρια από μικρή ηλικία, τόνισε τον ρόλο του Τόμας ως τον έρωτα της ζωής της Ciara.

Η Ciara Mageaan ήταν μια από τις κορυφαίες Ιρλανδές αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων, με σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς Αγώνες και Αγώνες Κοινοπολιτείας. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες άνθρωποι συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία της, την Ιρλανδή αθλήτρια στίβου Ciara Mageaan, η οποία πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 34 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Τραγική φιγούρα ο σύζυγός της, Τόμας Μοράν, με τον οποίο παντρεύτηκε πριν από λίγες εβδομάδες.

Η σημερινή νεκρική πομπή έφτασε στην εκκλησία του Αγίου Πατρικίου από το πατρικό της σπίτι στο Ballyphilip, όπου ήδη είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου.

Σειρές νεαρών παικτών από τον Gaelic Athletic Club του Portaferry πλαισίωσαν τα μέλη της οικογένειας της Ολυμπιονίκη, καθώς η σορός της μεταφερόταν στην αυλή της εκκλησίας.

Στη συνέχεια, οι παίκτες σχημάτισαν φρουρά τιμής καθώς το φέρετρο μεταφερόταν στο εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Πατρικίου πριν από την κηδεία.

🎥 Hundreds of mourners gather for funeral of two-time Olympian Ciara Mageean in Portaferry 💔 The athlete died on Sunday aged 34 after suffering from cancer, just weeks after her wedding ⛪️ Her funeral is taking place in St Patrick’s Church in her hometown this afternoon https://t.co/5EMIlGgtBO — Cool FM News (@newsoncool) November 3, 2026

Συγκινητικά ήταν τα λόγια του ιερέα Μάρτιν Κέλι, σε έναν εκτενή φόρο τιμής, ο οποίος γνώριζε την εκλιπούσα από την ηλικία των 8 ετών και ζήτησε από τον κόσμο να δείξει κατανόηση αν τον κυρίευαν τα συναισθήματα κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ειδικότερα, καλωσόρισε στην εκκλησία τον σύζυγό της, Τόμας Μοράν, και την οικογένειά του και του είπε: «Τόμας, ήσουν ο έρωτας της ζωής της».

Η αθλήτρια παντρεύτηκε τον μακροχρόνιο σύντροφό της σε μια πολιτική τελετή στις 13 Οκτωβρίου.

Η Mageaan έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων που είχε ποτέ η Ιρλανδία.

Κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024 και εκπροσώπησε την Ιρλανδία στα 1.500 μέτρα τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 όσο και σε αυτούς του Τόκιο το 2020.

Στο εντυπωσιακό παλμαρέ της περιλαμβάνονται επίσης ένα χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, ένα ασημένιο το 2022, καθώς και ένα ασημένιο μετάλλιο στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το 2022.

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