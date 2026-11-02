Ciara Mageean: «Ως αθλήτρια, νόμιζα θα ζήσω ως τα 80, δεν θα γιορτάσω τα 40» - Πέθανε στα 34 της

Διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου 4ου σταδίου το 2024 - Παντρεύτηκε με τον σύντροφό της τον περασμένο μήνα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ciara Mageean: «Ως αθλήτρια, νόμιζα θα ζήσω ως τα 80, δεν θα γιορτάσω τα 40» - Πέθανε στα 34 της

Η Ciara Mageean από την Ιρλανδία πανηγυρίζει μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον τελικό των 1.500 μέτρων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Ρώμη, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024

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  • Η Ιρλανδή Ολυμπιονίκης Ciara Mageean πέθανε στα 34 της έτη μετά από μάχη με καρκίνο του εντέρου σταδίου 4.
  • Είχε αποδεχθεί ότι δεν θα ζούσε μακρά ζωή, μετά από σχεδόν 20 γύρους χημειοθεραπείας και την πρόβλεψη ότι οι πιθανότητες ήταν εναντίον της.
  • Η Mageean είχε κερδίσει ευρωπαϊκό χρυσό στα 1.500 μέτρα το 2024 και εκπροσώπησε την Ιρλανδία σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες.
  • Πριν από τον θάνατό της παντρεύτηκε τον σύντροφό της, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την οικογένεια που πάντα ήθελε.
  • Έγραψε τα απομνημονεύματά της, "My Greatest Race", για να αφήσει μια κληρονομιά και να μοιραστεί την εμπειρία της.
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Η Ιρλανδή αθλήτρια Ciara Mageean, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 34 ετών, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

Η Ολυμπιονίκης, στην τελευταία συγκλονιστική συνέντευξή της, είχε αποδεχθεί το αναπόφευκτο τέλος, καθώς συγκρατούσε με κόπο τα δάκρυά της.

Μήνες πριν από τον θάνατό της, παραδέχθηκε ότι «οι πιθανότητες είναι εναντίον μου».

Μίλησε ειλικρινά για τη θλίψη της μάχης με τον καρκίνο του εντέρου σταδίου 4 και αποκάλυψε ότι, μετά από σχεδόν 20 γύρους χημειοθεραπείας, δεν περίμενε να ζήσει μια μακρά ζωή.

Η Ciara, η οποία εκπροσώπησε την Ιρλανδία σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και κέρδισε το ευρωπαϊκό χρυσό μόλις πριν από δύο χρόνια, συγκινήθηκε καθώς παραδέχτηκε ότι δεν θα έκανε ποτέ τα παιδιά που πάντα ήθελε. Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, μόλις τον περασμένο μήνα.

Μιλώντας το καλοκαίρι μετά την ολοκλήρωση των απομνημονευμάτων της, είπε: «Ως υγιής αθλήτρια, νόμιζα ότι θα ήταν στα ογδόντα μου. Αλλά η διάγνωση του καρκίνου στα 33 με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι μπορεί να μην είμαι εδώ για να γιορτάσω τα 40α γενέθλιά μου.

Αυτό είναι κάτι με το οποίο είναι πραγματικά δύσκολο να συμβιβαστείς», είπε, προσθέτοντας: «Δεν θα θεωρήσω δεδομένα τα καλά πράγματα που έχω».

Και πρόσθεσε: «Μάλλον δεν θα κάνω ποτέ οικογένεια. Είναι κάτι που πάντα ήθελα. Αυτό είναι κάτι που είναι ακόμα τόσο ωμό.

«Ακόμα και να το μοιράζομαι με τους φίλους μου. Είμαι στην ηλικία που οι φίλοι σου κάνουν οικογένειες. Οι φίλοι μου ήταν νευρικοί να μου πουν πότε έμειναν έγκυες, κάτι που δεν ήθελα ποτέ.

«Δύο πράγματα μπορεί να είναι αληθινά. Μπορώ να είμαι απολύτως συντετριμμένος με την πραγματικότητα της ζωής μου και να είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτούς.

«Τώρα έχω, ξέρω ότι δεν είναι τα ανίψια και οι ανιψιοί μου, αλλά έχω τόσα πολλά μικρά ανίψια και ανιψιούς και μικρές δέσμες χαράς στη ζωή μου».

Μιλώντας για το βιβλίο της, My Greatest Race, η Ciara είπε ότι το έγραψε εν μέρει για να αφήσει κάτι από εκείνη ως κληρονομιά.

Δύο φορές Ολυμπιονίκης, η Mageean έγραψε ιστορία κερδίζοντας ένα ευρωπαϊκό χρυσό στα 1.500 μέτρα στη Ρώμη το 2024.

Εκπροσώπησε επίσης την Ιρλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016 και του Τόκιο 2020 στο ίδιο αγώνισμα μεσαίων αποστάσεων και επρόκειτο να αγωνιστεί στους Αγώνες του 2024 πριν την αποκλείσει ένας τραυματισμός, μόλις μία ημέρα πριν από τον πρώτο της προκριματικό στη διοργάνωση στο Παρίσι.

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